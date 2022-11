Así reciben Christian Nodal y Rosalía sus premios Latin Grammy 2022

Por fin, esta noche se están entregando los premios Latin Grammy 2022 y ya comenzaron a revelar a los ganadores de las nominaciones. Y te revelamos en La Verdad Noticias, que los dos ganadores que acaban de recibir su premio son el mexicano Christian Nodal y la española Rosalía.

En el caso de Christian Nodal, quien es uno de los cantantes de regional mexicano más queridos en estos momentos, recibió su premio Latin Grammy por mejor álbum del género ranchera y mariachi.

Desde la cuenta de Instagram de los premios se compartió el videoclip en el momento exacto en que Yalitza Aparicio y Becky G revelan que Nodal es el ganador del Latin Grammy que se lo dedicó a su actual novia Cazzu.

Rosalía también gana un Latin Grammy por mejor Álbum

Posteriormente, se reveló que la cantante Rosalía ganó el Latin Grammy 2022 por mejor Álbum del año titulado “Motomami”. Se revela también que la española venció a Bad Bunny quien también estaba nominado a dicho premio por su disco “Un verano sin ti”.

"Muchas gracias. Motomami es el disco que más me ha costado hacer, pero el que más alegrías me ha causado. Gracias a Latinoamérica por tanta inspiración, a mi familia y a Rauw, el amor de mi vida" comentó la cantante al subir por su premio. Asimismo, sus fanáticos no dejan de felicitarla en redes sociales.

También te contamos que otra de las artistas que esta noche se llevan un Latin Grammy es Chiquis Rivera, aunque ha comenzado a recibir críticas.

¿Cuál es el valor de un Grammy?

La estatuilla que simboliza a los famosos premios Latin Grammy que tiene la forma de gramófono dorado tiene un baño en oro. Sin embargo, estos premios no tienen un valor en sí, ya que al ser aceptado por el artista no se pueden poner a la venta.

