Así reaccionó Toni Braxton cuando supo que su hermana Tamar trató de suicidarse

En los momentos finales de la temporada 7 de Braxton Family Values, Toni Braxton, de 53 años, recibe una llamada que lo cambia todo. Cuando se entera del intento de suicidio de su hermana pequeña Tamar, Toni está en el estudio de grabación.

Ella le dice a su gente en el estudio que "tiene que irse" y que no puede perder un momento más. Toni sale corriendo del estudio mientras aún habla por teléfono.

La mamá de Toni y Tamar, Evelyn Braxton, revela que Toni fue quien la llamó y le dijo que “Tamar fue llevada de urgencia al hospital porque intentó suicidarse”. Towanda Braxton, de 47 años, admite que la noticia la “sorprendió”. ¡Mira el video del momento dando CLICK AQUÍ!

“Parecía un sueño, un mal sueño”, dice Toni.

Como de informamos en La Verdad Noticias, Tamar, de 43 años, fue trasladada de urgencia al hospital el 16 de julio después de ser encontrada inconsciente en una habitación de hotel en el Ritz Carlton Residences en el centro de Los Ángeles, donde se alojaba con su ahora ex novio, David Adefeso.

Tamar Braxton tiene problemas de salud mental

Tamar rompió su silencio sobre su intento de suicidio a finales de ese mes en un mensaje de Instagram. “Fue sólo la gracia de Dios y su misericordia en mi intento de poner fin a mi dolor y mi vida que estoy aquí para utilizar mi voz”, escribió en su carta.

La cantante de 43 años publicó otro mensaje largo sobre su salud mental en un mensaje de Instagram del 21 de septiembre. Ella agradeció a Dios por "salvarla" y prometió no dar por sentada esta "segunda oportunidad".

Admitió que ha estado "luchando contra la salud mental desde hace algún tiempo" y enfatizó que "no es una broma".

Tamar aparece en la nueva temporada de Braxton Family Values, que también celebrará la boda de Trina Braxton con Von Scales. Hay mucho drama en la boda, que tuvo lugar en diciembre de 2019.

En un momento durante la recepción, Toni pregunta por qué su hermana, Traci, no habla con ella ni con Towanda. La razón detrás de la pelea familiar aún no se explica, pero Traci dice en el tráiler que no permitirá que nadie la “falte al respeto”.

La nueva temporada de Braxton Family Value se estrenará el 5 de noviembre a las 9 pm en WE TV. ¿Crees que las hermanas Braxton deberían apoyar más a Tamar con sus problemas de salud mental?