Así reaccionó Sergio Goyri cuando preguntan sobre el nuevo trabajo de Yalitza Aparicio

No cabe duda que Yalitza Aparicio es una de las estrellas más exitosas de los últimos tiempos en la actuación mexicana, pues Roma la ha llevado a niveles insospechados para ella siendo una de las estrellas más buscadas para el modelaje y ahora tiene un nuevo proyecto.

Aunque parece que no a todos les gusta el trabajo que está realizando la actriz mexicana pues en alguna ocasión el actor Sergio Goyri insultó a Yalitza Aparicio diciendo que no merecía una nominación al Oscar por su trabajo en Roma, cosa que causó molestia y que hasta el día de hoy lo acompaña.

Hace unos meses Sergio Goyri fue acusado por Paty Muñoz de acoso sexual, información que te traijimos en La Verdad Noticias, y aunque él lo ha negado la actriz insiste que pasó. Ahora está en medio de las noticias de espectáculos debido a la reacción que tuvo cuando le preguntaron sobre Yalitza Aparicio.

Sergio Goyri no quiere saber de Yalitza

El actor Sergio Goyri ofreció una entrevista ante varios medios de comunicación en el que habló de muchos temas, entre ellos el actor dejó en la mesa que está siendo considerado para algunos proyectos aunque no mencionó cuáles pues en sus palabras “se salan”

Reunido por la prensa el actor contestó diversas preguntas como su estado en su matrimonio del que se dijo muy feliz, además agregó que ha estado en 350 películas y más de 30 obras de teatro.

Y aunque se mostró muy accesible con la prensa todo cambió cuando se le preguntó sobre el nuevo proyecto de Yalitza Aparicio, pues el actor de 63 años tuvo que salir huyendo y entrar a las instalaciones de Televisa .

¿Qué dijo Sergio Goyri de Yalitza Aparicio?

El actor arremetió contra Yalitza en varias ocasiones

hace unos años el actor de 63 años de edad fue fuertemente criticado después de que diera declaraciones sobre Yalitza Aparicio cuando fue nominada al Oscar, menospreciando su trabajo y su origen como miembro de un pueblo oiriginario.

Y aunque luego se disculpó con la actriz, años más tarde volvió a declarar en contra de Aparicio durante una entrevista.

“Que utilicé un adjetivo calificativo que no debí haber mencionado, lo he reconocido siempre y por eso ofrecí disculpas. Pero en el otro término, de mi gusto, de lo que pienso. Yo digo: ¿Cómo es posible esto? Y ahí me voy a quedar porque sí, es lo que piensa la gente”

