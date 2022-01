Así reaccionó Sebastián Poza a los besos de Azul Guaita y Sergio Mayer

Sebastián Poza y la actriz Azul Guaita tienen un noviazgo desde hace dos años y recientemente el guapo actor fue cuestionado sobre cómo se sintió cuando vio las escenas de besos entre su pareja y Sergio Mayer Mori.

El hijo de Mayrín Villanueva y Jorge Poza confesó que no siente más que orgullo de ver el éxito de su pareja y que no tiene problemas en que realice ese tipo de escenas, ya que es parte de su profesión.

“Sí, ya llegué a la escena de Azul con Sergio. Les quedó muy bonita, la verdad es que es trabajo, al fin y al cabo, nada más es hacer una escena más, que obviamente te cuesta más trabajo desnudarte o te da pena dar besos, pero es una escena al final”, reconoció el joven actor.

Sebastián Poza habla sobre su novia y Sergio Mayer Mori

El guapo joven, de 18 años, explicó que las escenas de besos y desnudos se facilitan o se complican dependiendo del pudor de los actores.

"Tal vez si te cuesta desnudarte o te da pena dar besos, pues obviamente te cuesta más trabajo, pero es una escena al fin y al cabo", dijo respecto al trabajo de su novia Azul en la serie.

Finalmente confesó que está viendo la serie y aplaudió el trabajo del elenco. "Está increíble, no la he terminado de ver, voy por el capítulo seis, está muy buena, me tiene muy picado y todo el elenco lo hizo muy bien, la verdad es que son muy buenos actores".

¿Rebelde tendrá segunda temporada?

Recientemente Netflix anunció que renovó Rebelde para una segunda temporada tras el éxito obtenido en diferentes países sin embargo aún no se ha confirmado la fecha exacta para la publicación de estos nuevos episodios de la continuación de la famosa novela de Televisa.

