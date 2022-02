Así reaccionó Sarah Jessica Parker a la mentira de John Corbett

La actriz Sarah Jessica Parker ha reaccionado a la mentira de John Corbett respecto a la serie “And Just Like That”, pero contrario a lo que se esperaría la actriz no está enojada, por lo contrario, le pareció divertida la mentira del actor.

Tal como hemos revelado “And Just Like That” es la continuación de “Sex and the City”. La serie trajo de vuelta a los icónicos personajes de la década de los noventas, pero ha finalizado y ahora quedó al descubierto la mentira de Corbett, quien dio vida al personaje de Aidan, el ex de Carrie, años atrás.

Mientras la nueva serie estaba en desarrollo el actor reveló que participaría en el revival, asegurando que estaría en “bastantes episodios”, pero tras finalizar la temporada quedó más que claro que en realidad él no forma parte del elenco.

La reacción de la actriz a la mentira

La mentira del actor quedó al descubierto y Sarah reaccionó en directo a través del programa de Andy Cohen. La actriz reveló que se divirtió con las palabras de Corbett. "Fue divertido que dijera eso", señaló.

"Realmente se contactó conmigo muy amablemente, porque es todo un caballero, y se disculpó por hacer eso como broma. Y yo estaba en plan, 'No, no, no, a ver, es un país libre, para empezar, y para seguir, pensé que fue maravilloso y divertido", asegura.

Tal como podemos observar a Sara le pareció una broma bastante divertida, pero es probable que los fans no piensen lo mismo, pues estuvieron esperando la aparición de Aidan en la vida de Carrie.

¿Cuántos años tenía Sarah Jessica Parker en Sexo en Nueva York?

La actriz tenía 32 años de edad en la primera temporada de la serie

La serie “Sex and the City”, conocida en español como “Sexo en Nueva York”, se estrenó en los Estados Unidos hace 24 años, específicamente el 6 de junio de 1998. En ese tiempo la actriz Sarah Jessica Parker tenía 32 años de edad. La actriz nació el 25 de marzo de 1965, por lo que actualmente tiene 56 años.

