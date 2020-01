Así reaccionó Poncho de Nigris sobre que Ponchito podría NO ser su hijo

Ayer 17 de enero se desencadenó una ola de memes y chismes acerca de Poncho de Nigris por el increíble parecido de su hijo Ponchito con el senador Samuel García, fue tanta la creatividad y los comentarios de la gente en redes sociales que hasta el mismo Alfonso se sumó a la conversación. (Lee todo el chisme dando click aquí)

Afortunadamente el actor Poncho de Nigris tomó las cosas con calma y con mucho humor pues en la publicación de Mariana Cantú (prometida del senador Samuel García) hizo un gracioso comentario.

Esto es lo que dijo Poncho de Nigris:

"HAY QUE TOMARSE LAS COSAS CON BUEN SENTIDO DEL HUMOR Jajajaja por todos lados les encanta el pedo a la raza. Alegría"

Esa fue la respuesta ya que Mariana compartió una foto con Ponchito que decía "aquí con mi futuro hijastro", lo cual era evidentemente una burla sobre todo el chisme que se armó.

Poncho ama a su familia

Sin duda alguna el famoso ex big brother no tiene dudas de su pareja sentimental además que el amor que siente por Ponchito no tiene límites y ninguna situación hará que él deje de amarlo ya que como hemos visto en sus videos con su hijo, tienen una hermosa y sana relación padre e hijo.

Así reaccionó Poncho de Nigris sobre que Ponchito podría NO ser su hijo

En ocasiones Poncho hace en vivo junto a su hijo en el jardín de su casa en donde juegan con balones y miles de juguetes demostrando que es un excelente padre y que ama por encima de todas las cosas a los suyos.

Mira aquí las aventuras de Poncho y Ponchito

Tal vez te interese.- Poncho de Nigris victima de memes por culpa de su hijo "Ponchito"

Así que seguramente al famoso no le importa el que dirán y al contrario, se toma las cosas con mucho humor.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana