Así reaccionó Pati Chapoy ante señalamientos de AMLO a Carlos Loret de Mola

En el medio del espectáculo, Pati Chapoy y sus colaboradores de ‘Ventaneando’ han sido de las personalidades más críticas ante el gobierno de AMLO.

Tal ha sido la postura de Pati Chapoy que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) incluso le ha respondido en alguna ocasión.

La periodista expresó su apoyo a Carlos Loret de Mola ante los señalamientos que hizo AMLO exponiendo su sueldo, durante la conferencia mañanera del 11 de febrero.

Pati Chapoy se solidariza con Carlos Loret de Mola en Twitter

La noche del 11 de febrero, Pati Chapoy recurrió a su cuenta de Twitter para solidarizarse con el periodista Carlos Loret de Mola ante los señalamientos de AMLO:

El respaldo de Pati Chapoy a Carlos Loret de Mola ocurre horas después de que AMLO afirmara que el periodista ganó más de 35 millones de pesos en 2021.

Más aún, el presidente detalló en su conferencia mañanera las fuentes de las que Carlos Loret de Mola habría recibido sus ingresos.

Ante ello, Carlos Loret de Mola acusó a AMLO de usar todo el poder del Estado para silenciarlo por exhibir el estilo de vida de sus hijos.

Asimismo, Carlos Loret de Mola acusó que AMLO lo puso a él y a su familia a merced de los criminales, usando “datos inflados y falsos” sobre su sueldo.

¿Cómo reaccionaron las redes al apoyo de Pati Chapoy a Carlos Loret de Mola?

Las reacciones a la postura de Pati Chapoy no se hicieron esperar en Twitter, donde algunos internautas le brindaron su respaldo, mientras otros la criticaron:

“Muy mal señora paty, ese pseudoperiodista mientras recibía su hueso nunca criticaban los demás gobiernos anteriores Y ahora que ya le quitaron su chayote se pone a criticar a todo mundo”

@piopollito

“Sí que esta grave el asunto para que usted se haya pronunciado y tomar postura!”

@moraulises

Pues mal señora, que apoye a pseudoperiodistas que es bien conocido que siempre recibió “regalos” dw lis gobiernos anteriores, pero bueno, usted y su equipo hasta se pasearon y fueron a comer con la gaviota en los pinos, y claro como su Jefe también tiene cola arrastrando!”

@nadiayayaz

“La gente cuando no conoce la libertad de expresión y el periodismo habla por hablar, no es por el personaje sino por lo que se reta viviendo hoy en día sobre la censura a la libertad de expresión y como no sabe cómo tapar el escándalo va con todo”

@rockmac54

Ante tales señalamientos, por parte de Andrés Manuel López Obrador, el periodista Carlos Loret de Mola respondió a dichas acusaciones mediante un video en su cuenta oficial de Twitter:

Mi respuesta a las amenazas y mentiras del presidente. Y todo... por las casonas de su hijo Houston. pic.twitter.com/vlrqyLjGxV — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 11, 2022

No olvides seguirnos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.