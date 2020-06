Así reaccionó Kenia Os cuando escuchó su nueva canción "Dinero"

Así reaccionó Kenia Os cuando escuchó su nueva canción

"Yo no quiero tú dinero, mentirosos ya no quiero", es el coro de la nueva canción de Kenia Os llamada Dinero la cual está siendo todo un éxito en Spotify y Youtube después de su gran estreno. Los fans de Kenia Os esperaban con mucha emoción esta canción después de haber escuchado la voz de Kenia en "Cócteles".

"Yo no quiero tú Dinero"

"Una chica como yo no confía donde sea, esa labia tuya ya no me marea, nunca me dice nada y ahora me das pelea, consíguete otra tonta que todo te lo crea", canta Kenia Os en su nueva canción.

El video musical se estrenó apenas hace una semana y ya cuenta con más de 4.9 millones de reproducciones en Youtube además de 70 mil comentarios de sus fieles seguidores que están muy contentos con la producción tanto del video como de la canción.

Video Kenia Os - Dinero

Recientemente Kenia compartió otro video en su cuenta de instagram donde deja ver como fue la primera vez que escuchó su canción y aclara que no la había escuchado completa con los arreglos del productor musical.

En este video se observa que Kenia se emociona desmedidamente ya que su canción es justo como ella se lo imaginaba y agradece a su equipo. Sin duda alguna Kenia sigue cosechando éxitos en su carrera como influencer y cantante y cada vez más personas la conocen.

A pesar que ha estado envuelta en polémicas y controversias, Kenia Os conserva un enorme club de fans que la defienden a capa y espada de cualquier critica que pueda recibir ya que no es ningun secreto que el club de fans de Kimberly Loaiza haga malos comentarios a Kenia y viceversa.