Así reaccionó Johnny Depp luego de que Amber Heard se declaró en bancarrota

Desde que Johhny Depp inició una batalla legal en contra de su ex esposa, la actriz Amber Heard, los famosos han protagonizado momentos bastante polémicos, pues luego de varias semanas del juicio, el actor ganó la demanda, pero ahora Amber ha dado de qué hablar y su ex no se quedó callado.

¿Qué pasó? En La Verdad Noticias te lo decimos, recordamos que el actor ganó el juicio por difamación, motivo por el cual Amber debe pagar una suma de dinero al actor, pero la famosa intentó que se hiciera un nuevo juicio con su ex, pero la corte rechazó la petición.

Ante lo ocurrido, Amber Heard se declaró en bancarrota para no pagarle a su ex lo estipulado por la corte, pero tras darse a conocer lo que ha hecho la actriz, ahora el actor de Hollywood respondió a través de su representante legal.

¿Qué dijo Johnny Depp sobre Amber Heard?

Depp y su ex esposa Amber

El equipo legal del actor comentó que la actriz insiste en continuar litigando aquel asunto, por lo que tienen que proteger los derechos de su cliente, de igual forma comentó: "El señor Depp terminó presentando su propia apelación para que la corte pudiera tener el registro completo".

Camille Vasquez comentó que de no haber sido porque Heard presentó primero una acción para impugnar el veredicto, el famoso no habría hecho nada más. Por otro lado, indicó que la decisión de la ex esposa de apelar no fue una sorpresa.

¿Qué películas hizo la ex de Johnny Depp?

La ex del actor protagonizó "Aquaman"

La ex del actor Johnny Depp tuvo la oportunidad de participar en diversos proyectos para la pantalla grande como "Encerrada", "Furia ciega", "Los diarios del ron", "London Fields" y "Aquaman". Esta película fue la más exitosa de toda su carrera.

