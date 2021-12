Así reaccionó Hilary Duff al nuevo trailer de How I met Your Father

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias, la producción de HULU dio a conocer el nuevo trailer de How I Met Your Father, un reboot basado en la serie How I Met Your Mother, una de las más exitosas de los “dosmiles”.

En ese sentido, la protagonista, Hilary Duff no pudo contener la emoción, y dijo que este ha sido uno de los mejores proyectos de su vida.

Y es que tras el estreno del primer traíler de HIMYM donde Hilary y Josh Peck coquetean, los fans están a la espera de que llegue el esperado momento.

¿Qué dijo Hilary Duff?

La actriz compartió en su cuenta oficial de Instagram, un mensaje en el que asegura estar obsesionada con la producción, y que cree que está envuelta en algo verdaderamente especial.

“No podría estar más obsesionada con este grupo de bichos raros y estoy muy orgullosa de nuestro programa! Todos los involucrados han agregado algo especial”, dijo.

¿Cuándo se estrena How i Met Your Father?

Hilary Duff está emocionada por el proyecto

De acuerdo con la ex Lizzie McGuire, programa que por cierto canceló su reboot de manera definitiva, el programa protagonizado por ella se estrenará el 18 de enero, y se podrá ver a través de la plataforma Hulu, en Estados Unidos.

Sin embargo, aún se espera que den más indicaciones de como verlo en latinoamérica, cabe aclarar que la producción original de HIMYM se transmitía por SONY.

Lo cierto es que en La Verdad Noticias estamos a la expectativa del estreno de la nueva serie de Hilary Duff, y te tendremos todos los detalles al respecto. ¿Verás la nueva serie How i Met Your Father?, dinos tu opinión en los comentarios.

