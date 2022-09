Así reaccionó Geraldine Bazán tras la cancelación de la boda de Irina Baeva

Irina Baeva tenía planes de casarse con Gabriel Soto, pero sus planes de boda fueron cancelados por varias situaciones, por lo que los medios abordaron a Geraldine Bazán quien estaba en el Aeropuerto de la Ciudad de México y le preguntaron lo que ha pasado con su ex.

Y es que, la rusa y el galán de telenovelas dieron a conocer que la boda fue pospuesta porque los padres de la novia no han podido viajar a México por la situación entre Ucrania y Rusia, y que por el momento están en pausa los planes de su enlace nupcial.

Pese a los obstáculos que atraviesan, los famosos lucen muy enamorados, así lo han presumido en sus redes sociales, aunque ante el revuelo que ha causado, en las noticias de la farándula te compartimos que los usuarios recordaron el día en que Bazán descubrió la infidelidad de su ex.

A Geraldine Bazán no le importa la vida de su ex pareja

El actor deseaba casarse con Irina este año

La ex de Gabriel fue cuestionada sobre la cancelación de la boda y dejó en claro que no le interesan los asuntos personales del padre de sus hijas y dijo que no tiene información y que no tiene ni idea de lo ocurrido.

Cabe mencionar que Bazán y Soto estuvieron juntos por varios años y se casaron en el 2016, pero su historia de amor no duró lo suficiente y en el 2017 comenzaron los problemas en su matrimonio, por lo que en el 2018 la pareja se divorció.

¿Quién es el nuevo amor de Geraldine Bazán?

Aseguran que Bazán tiene un romance con Alejandro Nones

Algunos usuarios se han preguntado quién es el nuevo amor de Geraldine Bazán, pues en La Verdad Noticias te compartimos las fotos muy románticas de la actriz con Alejandro Nones, aunque se le ha cuestionado si tiene un romance con el actor, la famosa lo ha negado y asegura que está soltera.

