Así reaccionó Fernanda Castillo cuando le cuestionaron si desea tener más hijos

Fernanda Castillo ha disfrutado la etapa como mamá de Liam Hayser, pero luego de haber luchado por su vida en un hospital por complicaciones del parto, la famosa fue cuestionada durante una rueda de prensa sobre si desea tener más hijos.

Y es que, la actriz quien interpretó a Mónica Robles en la serie "El señor de los cielos" estuvo una semana internada en el hospital a principios del año pasado a unos días de haber dado a luz a su primer hijo, por lo que aseguraron que no podría volver a ser mamá por las complicaciones que sufrió.

Anteriormente en La Verdad Noticias te compartimos que el pasado mes de diciembre, Castillo celebró el primer año de su hijo con un emotivo mensaje que emocionó a sus miles de seguidores, quienes no dudaron en enviar mensajes de felicitaciones para su bebé.

Fernanda Castillo confesó que por el momento no tendrá hijos

La actriz se convirtió en mamá en diciembre del 2020

Recordamos que tras las especulaciones de que no podría volver a ser mamá, la famosa no había mencionado algo al respecto, pero en un reciente encuentro con la prensa con motivo de un nuevo proyecto, la actriz respondió sí le daría un hermanito a Liam y confesó que por el momento no tendrá hijos.

Por otra parte, la famosa indicó que ha disfrutado ser mamá, pues a través de las redes sociales ha compartido adorables fotografías junto a su hijo. La actriz comentó que está plena y que se emociona cada vez que ve a su hijo, ya que es su prioridad.

Cabe mencionar que la actriz de 39 años de edad regresará al teatro con la obra "Siete veces adiós", un proyecto donde interpretará a una mujer con diferentes prioridades en su vida. El estreno de la puesta en escena será el próximo 18 de marzo.

Por su parte, Fernanda Castillo confesó que será un reto ya que tendrá que organizar sus tiempos, dijo que es el primer proyecto en el que necesita un poco más de tiempo para estar presente y no estar con su bebé.

¿Cuál es el novio de Fernanda Castillo?

Castillo y Erik Hayser

Castillo y Erik Hayser han tenido una relación sólida por más de cinco años, se conocieron en una función de teatro cuando el actor asistió a la obra “Password”, la cual trabajaba Fernanda con Juan Ríos, amigo del actor, pero que de inmediato surgió la chispa entre ellos.

Recordamos que durante la pandemia la pareja confirmó su compromiso, mientras que en diciembre del 2020 nació su primer hijo. Desde entonces la actriz Fernanda Castillo y el actor han compartido en redes sociales la hermosa familia que han formado.

