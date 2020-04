Así reaccionó Enrique Guzmán al PLEITO entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio/Foto: Quién

Hace unos días, Paulina Rubio comenzó una gran polémica contra Alejandra Guzmán. El pleito entre las cantantes surgió nuevamente, ya que “La Chica dorada” llamó “loquis” (loca) a la “Eternamente bella”, confirmando de esta manera que el concierto que iban a dar juntas ya no se realizaría por los conflictos que tuvieron. Ante esto, el padre de Ale, Enrique Guzmán, ha reaccionado.

Alejandra Guzmán vs Paulina Rubio/Foto: Quién

Durante una entrevista con el programa de espectáculos, “De primera mano”, el cantante Enrique Guzmán expresó su opinión con respecto a la polémica que se ha generado entre su hija Ale Guzmán y la cantante Pau Rubio.Ya que se había dicho que ambas unirían su voz en un tour que ha quedado completamente cancelado por la mala relación que hay entre las artistas.

“No se concretó el sistema entre las dos, sé que estaban planeando algo pero nunca seguí las cosas”, comentó el cantante.

Además, cuando le preguntaron qué opinaba sobre que Paulina haya llamado “loquis” a Ale, Enrique Guzmán expresó que no sabía a qué se refería, ya que él no conoce el significado de esa palabra. Así que su reacción fue un poco imparcial sobre el conflicto, y no defendió a su hija.

Recordemos que hasta el momento, Alejandra Guzmán no ha dado alguna declaración sobre este pleito que ha iniciado “La chica dorada”, pero fuentes cercanas a Ale, han asegurado que ella está muy molesta por la manera en que fue atacada verbalmente por su colega con quien se supone ya había arreglado sus problemas del pasado.

Enrique Guzmán está al pendiente de Alejandra Guzmán

El artista, ex esposo de Silvia Pinal, aseguró que por el momento se encuentra cumpliendo la cuarentena con algunos de sus familiares en Acapulco, pero aunque no esté viviendo con la cantante, sí está pendiente de la vida de Ale; sin embargo, don Enrique también se sorprendió de que Alejandra no pudiera realizar el concierto con la Pau.

También te puede interesar: Paulina Rubio no sólo fue rechazada por Alejandra Guzmán ¡También por Gloria Trevi!