Así reaccionó Daniel Bisogno tras la ruptura de Nodal y Belinda

El conductor Daniel Bisogno decidió hablar al respecto tras la ruptura de Nodal y Belinda, luego de que el famoso dio a conocer a través de sus historias de Instagram el final de su compromiso y relación de pareja con la intérprete de "Sapito", por lo que el presentador se burló del artista.

Y es que, la ruptura de Nodal y Beli han acaparado las tendencias y titulares de los medios, luego de varias especulaciones, fue el cantante quien confirmó la noticia del final de su historia de amor con la intérprete de “Amor a primera vista”, lo que ha sido una sorpresa para los fans de los famosos.

Pero, debido a lo ocurrido, las burlas y memes no se hicieron esperar, incluso Pati Chapoy se burló de los tatuajes de Nodal, ya que el artista del género regional mexicano se tatuó el rostro de Belinda en el pecho, mientras que en otras partes de su cuerpo se tatuó el nombre de su ex novia.

Daniel Bisogno sabía que Nodal y Belinda no se iban a casar

En el programa “Ventaneando” Bisogno se mostró convencido de que la pareja no se iba a casar, incluso lo predijo, en su momento comentó que la relación no llegaría al altar y en la emisión del pasado 14 de febrero dijo: “Yo lo dije primero que nadie, yo ya sabía que no se iban a casar”.

Mientras que Chapoy expresó que lo que empieza termina y que cualquier romance o cualquier cosa no es para siempre. Cabe mencionar que desde que se dio a conocer el inicio del romance de Nodal y Belinda en una entrevista exclusiva con Mónica Castañeda, Bisogno afirmó que no creía en el noviazgo.

¿Cuántos años tiene Bisogno?

Bisogno, conductor de "Ventaneando"

El conductor de TV Azteca tiene 48 años de edad y ha tenido una sólida carrera en la televisora del Ajusco, aunque en algunas ocasiones ha dado de qué hablar debido a sus polémicos comentarios durante el programa "Ventaneando".

Pero en esta ocasión, no dudó en hablar sobre el rompimiento de Nodal y Beli, pues desde que se dio a conocer el romance de los famosos, el conductor Daniel Bisogno aseguró que ellos no durarían mucho tiempo, pues luego de comprometerse en el 2021, anunciaron su ruptura el 12 de febrero de este 2022.

