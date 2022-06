Así reaccionó Daisy Anahy sobre la supuesta separación con Eduin Caz

El cantante Eduin Caz ha llamado la atención desde que se especuló la supuesta separación entre el vocalista de Grupo Firme y Daisy Anahy, pero ahora la madre de sus hijos reaccionó a aquellos rumores y dejó en claro que su matrimonio sigue intacto y más fuerte que nunca.

Y es que, el artista y su esposa pasaron una tarde divertida en una fiesta de cumpleaños, dejando en claro que siguen muy enamorados y felices, la pareja estuvo disfrutando de la música y de un momento romántico.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer el pasado 27 de junio que aseguraron que el vocalista de Grupo Firme se separó de su esposa, incluso el amigo de Anahy ventiló que se dejaron de seguir en las redes sociales, pero fueron rumores.

Daisy Anahy luce enamorada de Eduin Caz

Daysi y Eduin se dieron un apasionado beso

La esposa del famoso recurrió a sus historias de Instagram para presumir su matrimonio con Caz a través de un adorable video. Ambos estaban disfrutando de una canción de amor, incluso Daisy dijo que es su canción favorita para siempre.

Cabe mencionar que el cantante salió a desmentir que no dejó a la madre de su hijos y que no tiene una amante, aunque recordamos que no es la primera ocasión que está envuelto en el escándalo por presuntas infidelidades.

¿Cuántos años tiene Daisy Anahy?

Esposa del cantante tiene 28 años de edad

La esposa de Eduin tiene 28 años de edad, es considerada una influencer, pues cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram. La mayoría de las fotos que comparte la influencer Daisy Anahy es para presumir a su hermosa familia, así como sus actividades cotidianas.

