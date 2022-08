Así reaccionó Britney Spears tras las acusaciones de Kevin Federline

La cantante Britney Spears se ha vuelto muy activa en las redes sociales compartiendo su día a día, aunque últimamente Kevin Federline, ex esposo de la cantante dio a conocer que los hijos de la cantante decidieron alejarse de su famosa mamá desde hace varios meses.

Y es que su ex pareja comentó que los adolescentes no la quieren ver y qué han sufrido mucho, pero la cantante no dudó en reaccionar a aquellas acusaciones en su contra y compartió un contundente mensaje en su perfil de Instagram.

Recordamos que en La Verdad Noticias te compartimos que la custodia de los hijos de la cantante la tiene su ex esposo Kevin. Cabe mencionar que fue el pasado mes de marzo de 2021 que la famosa compartió una adorable foto junto a sus dos hijos.

Britney Spears se defiende de su ex esposo

El ex de la cantante arremetió contra Spears

A pesar de que Federline se había mantenido al margen de las controversias con respecto a la libertad de la famosa, ahora el rapero dio de qué hablar, pues en entrevista con Daily Mail confesó que sus hijos decidieron alejarse de su madre por las imágenes provocativas que comparte la artista en Instagram.

El rapero mencionó que esas fotografías han ocasionado que sus hijos sean blancos de abusos en la escuela y hasta en redes sociales. Por otro lado, dijo que si sus hijos querían ver a su abuelo, podría volver a verlos. Por su parte Spears aseguró que su ex está manipulando a sus hijos.

En aquel mensaje expresó: "Me entristece saber que mi ex marido ha decidido hablar de la relación entre mis hijos y yo...Criar adolescentes nunca es fácil para nadie". Dijo, también comentó que antes de Instagram les dio todo a sus hijos.

Mientras que Sam Asghari, esposo de la cantante se pronunció al respecto y mencionó que los hijos de su esposa se darían cuenta de lo fuerte que era haber vivido con un padre que no ha trabajado los últimos 15 años.

¿Cuántas veces se ha casado Britney Spears?

La cantante y Sam Asghari en el día de su boda

La cantante Britney Separs se ha casado en tres ocasiones. La primera vez fue con Jason Allen Alexander en Las Vegas en el 2004 en una noche de fiesta. La pareja estuvo casada tan solo 55 horas. Posteriormente se casó con Kevin Federline con quien tuvo dos hijos, y en este 2022 se casó con Sam Asghari.

