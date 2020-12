Así reaccionó Billie Eilish tras perder 100.000 seguidores en Instagram

Para el desafío de Instagram “publicar una foto de...”, Billie Eilish realmente mostró a los fanáticos lo que realmente está guardado en su teléfono. Desde breves videos de ella en el estudio hasta clips de su perro Shark, los fanáticos pudieron vislumbrar cómo es la vida de Eilish.

Sin embargo, parece que algunos de sus seguidores no estaban muy interesados en algunas fotos que Eilish compartió. Publicó una captura de pantalla del fondo de su teléfono que es una foto de dos mujeres desnudas. Además, mostró su habilidad para dibujar cuerpos desnudos.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, el contenido no fue muy bien recibido por algunos fanáticos. De hecho, Billie Eilish perdió 100.000 seguidores en Instagram poco después de realizar el desafío. Un fan notó la caída de seguidores y decidió compartir el hallazgo en línea:

BYE NOT HER LOSING 100K CUZ OF BOOBS pic.twitter.com/ccvKUK4A7N — stream eiw �� (@sneezeandpepsi) December 29, 2020

Aunque se desconoce qué causó realmente que la intérprete de ‘Bad Guy’ perdiera 100,000 seguidores en Instagram, muchos fanáticos especulan que los dibujos de desnudos tuvieron algo que ver con eso.

La reacción de Billie Eilish tras perder 100.000 seguidores

Eilish tuvo la mejor respuesta

Por supuesto, la cantante tuvo la mejor respuesta ante la aparente pérdida de seguidores por sus dibujos. Esta semana, Eilish compartió un tweet sobre su caída en el número de seguidores con las palabras "LMFAOOOO todos son unos bebés, smh".

La semana pasada, Billie Eilish confirmó la cancelación de la gira When We All Fall Asleep, Where Do We Go? a través de Instagram. Luego habló sobre su perro Shark y una nueva era en su vida, la cual podría llegar antes de lo que pensamos.

Billie Eilish responde ante la pérdida de seguidores

"Tengo una historia divertida que contarles", dijo. “Primero deja de burlarte de mí, oh Dios mío, te estoy haciendo un álbum. No lo lanzaré si sigues burlándote de mi cabello, cállate. Lo cambiaré después de que salga el documental, será el fin de una era".

