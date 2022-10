Así reaccionó Antonio de la Rúa sobre un posible reencuentro con su ex Shakira

De la Rúa y su posible reencuentro con su ex Shakira

Desde que se dio a conocer la tormentosa separación entre Shakira y Gerard Piqué la prensa del espectáculo la comenzó a relacionar con amores del pasado, pasando desde el tenista español Rafael Nadal, hasta su ex novio argentino Antonio de la Rúa.

Y aunque Shaki de momento se encuentra concentrada en la realización de nuevos proyectos musicales y dando los últimos detalles a su doceavo álbum de estudio, los medios continúan acosándola para que hable o de respuesta a tantas interrogantes.

De tal manera que su mediática relación con de la Rúa nuevamente salió a flote e incluso un programa de Argentina logró contactar al ex novio, quien reaccionó a la idea de que la colombiana pronto podría tener un reencuentro con él.

En los últimos días se filtró el rumor de que el ex novio de Shakira, el empresario argentino Antonio de la Rúa tendría intenciones de acercarse a ella cuando la cantante se mude a la ciudad de Miami, siempre y cuando logre ganar la demanda por la custodia legal por sus hijos.

En un programa de radio de Argentina se dijo que la ex pareja se podría encontrar en Estados Unidos y trascendió que todo ello tendría motivos por proyectos profesionales entre ambos.

Después de tantos chismes de la farándula, el periodista argentino Juan Etchegoyen manifestó que habló con Antonio de la Rúa para una entrevista y éste le contesto “No soy de dar entrevistas, pero prometo avisar si cambio de opinión”. Y que luego le consultó sobre el posible reencuentro con Shakira, pero éste no le respondió los mensajes.

¿Cómo inició el romance de Shakira con Antonio de la Rúa?

A principios de los 2000, la colombiana vivió un apasionado romance con un argentino, Antonio De la Rúa, hijo del entonces presidente Fernando de la Rúa, situación que tomó por sorpresa a sus fanáticos.

Se dice que en su momento ambos terminaron por los celos excesivos del argentino y luego de que la colombiana conociera a Gerard Piqué en las grabaciones del videoclip Waka Waka para el mundial de Sudáfrica 2010, después de ello ambos iniciarían alguna relación amorosa que duraría 12 años hasta nuestros tiempos.

Shakira desde luego no ha dado declaración alguna sobre su ex pareja desde que se dio conocer su separación hace ya más de 13 años e incluso las cosas entre ambos no terminaron de todo bien pues el argentino le exige una indemnización por 100 millones de dólares, ya que supuestamente le ayudó a impulsar su carrera a nivel internacional.

