Así reaccionó Alfredo Adame tras ser comparado con E.T. El Extraterrestre

El polémico conductor Alfredo Adame, se sometió a una cirugía tras la brutal golpiza que le dieron en uno de sus ojos, por lo que su salud preocupó a los usuarios, pero luego de salir bien de la cirugía, ya fue dado de alta, y fue captado en silla de ruedas y con la cara vendada.

Ante aquella situación, algunos internautas bromearon al respecto, incluso en La Verdad Noticias te compartimos algunos de los memes que compartieron los usuarios en redes sociales, pero hubo un meme que llamó la atención del actor y reaccionó.

Cabe mencionar que no ha sido la primera vez que el actor reacciona a los memes o burlas que han surgido tras la polémica, incluso reaccionó a lo que hizo Arath de la Torre, quien imitó al famoso y se caracterizó en cómo luce el actor con aquella herida en el rostro.

¿Alfredo Adame se enojó por el meme de E.T. El Extraterrestre?

El conductor reaccionó a uno de los memes

A través de su perfil de Instagram el famoso compartió aquel meme donde lo compararon con E.T. El Extraterrestre y escribió: "No se pasen de lanza banda". Por su parte, las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, ya que se percataron que Adame ha tomado con humor los memes tras su cirugía.

“Que dijo E.T E.T ojo me duele”, “Todo por andar de chismoso donde no le importa”, “Todo por metiche”, “Imaginé que empieza a volar al salir del hospital”, “Ahora comprendo la patada de bicicleta E.T.”, “Pobre don…le urge una limpia”. Fueron algunas reacciones.

¿Qué hace Alfredo Adame?

El conductor ha mostrado su faceta como DJ

Por el momento el conductor Alfredo Adame se encuentra en recuperación tras someterse a una cirugía luego de la herida que tuvo en uno de sus ojos, aunque antes de la brutal golpiza había revelado su faceta como DJ y se hace llamar Golden Boy.

