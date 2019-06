Así reaccionaron los fanáticos al escuchar la voz de Beyoncé en El Rey León

Como informamos hace unos días, la famosa y popular cantante Beyoncé es la encargada de darle voz a Nala, una leona en el live action de Disney “El rey León”.

El papel de Nala es crucial la cinta, pues no sólo termina siendo la pareja de Simba y teniendo hijos con él, sino que es la encargada de recordarle a Simba a dónde pertenece, y notificarle lo que ocurre en la roca del rey.

Beyoncé es muy popular y su participación en esta cinta se ha convertido en una de las más esperadas por todos los fanáticos tanto del rey León como de Beyoncé

Quiero ver El Rey León en inglés solo para escuchar a Beyoncé. pic.twitter.com/Pj6mAuXRVX — Armando Palacios (@armaslays) 4 de junio de 2019

El pasado 3 de junio salió a la luz un pequeño spot de 30 segundos, donde se escucha la voz de Beyoncé interpretando a Nala, esta sería la primera vez que se escucha a la cantante representar este personaje.

Tras ese spot de 30 segundos, los internautas comenzaron a utilizar su creatividad para crear memes y videos de su reacción al escuchar a Beyoncé.

La Reina Beyoncé

Un video de 3 minutos fue compartido con escenas populares del rey León, pero hecho por los fans, donde la historia se cuenta a través de canciones de Beyoncé.

Desde la canción “Crazy in Love”, “Who run the world”, “halo” y “love on top”, fueron algunas de las que integraron este “mashup Disney rey león” con canciones de Beyoncé

Aquí te dejamos el video para que no te lo pierdas:

No nos cabe duda que Beyoncé hará un excelente trabajo como Nala en el rey león, sin embargo, únicamente nos podemos dar una probadita de su trabajo con este pequeño spot de 30 segundos.

El Rey León se estará estrenando en julio próximo, por lo que aún nos falta un mes para conocer el trabajo de Beyoncé en todas las salas de cine.