Así reacciona Tom Holland al éxito de Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home ha logrado convertirse en una de las películas más exitosas de Marvel y Tom Holland no pudo evitar estar agradecido por todo el reconocimiento y amor que está recibiendo de los fans desde el estreno.

El actor usó Instagram para compartir una publicación agradeciendo a sus colegas y fanáticos donde escribió: "Tu amor y apoyo significan mucho para mí". que incluyó un video del estreno en Los Ángeles.

Cómo te revelamos en La Verdad Noticias, Spider-Man: No Way Home ha recaudado más de 150 millones de dólares a menos de una semana de su estreno en México, Estados y el resto del mundo.

Tom Holland reacciona a éxito de NWH

Después de agradecer sus dobles de acción para Spider-Man en una InstaStory, el actor compartió una nueva publicación que decía: "Wow chicos, no puedo creer este número (recaudación en taquilla)”.

“Ustedes hicieron esto posible. Su amor y apoyo significan el mundo para mí. Gracias gracias, gracias y si aún no has visto a Spider-Man: No Way Home... Feliz Navidad y ya sabes qué hacer", escribió el actor en su cuenta oficial de Instagram.

La publicación de Holland recibió una felicitación de Dwayne Johnson por el gran éxito de la película: "¡Estoy tan jodidamente feliz por esto! Felicidades a ti y a todo el EQUIPO. Disfruta de esta enorme e histórica victoria, hermano".

¿Que ver para entender Spider-Man No Way Home?

Películas de Spider-Man en Marvel y Sony

Las películas que debes ver antes de Spider-Man: No Way Home incluyen la trilogía de "Spider-Man" de Tobey Maguire, la dupla de "The Amazing Spider-Man" de Andrew Garfield con "Into the Spider-Verse" y "Venom" como dos opcionales.

Finalmente, las entregas anteriores del Universo Cinematográfico de Marvel con Tom Holland como Peter Parker: "Spider-Man: Homecoming" y "Spider-Man: Far From Home" y adicionalmente: "Civil War", "Infinity War" y "Endgame".

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!