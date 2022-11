Así reacciona Irina Baeva al ser cuestionada por boda con Gabriel Soto

La actriz rusa se ve perseguida por rumores de ruptura amorosa.

Irina Baeva se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que se diera a conocer un video, en el cual podemos observar la inusual reacción que tuvo al ser cuestionada por la prensa sobre los planes de boda que tenía con el actor Gabriel Soto.

El clip, compartido por el perfil oficial de la revista TVyNovelas en Instagram, nos muestra a la actriz de origen rusa hablar con los reporteros que la esperaban a su llegada a la Gala Hombres del Año 2022 de la revista GQ México y con quienes habló sobre su participación en el Mundial de Qatar de la mano de Televisa.

Sin embargo, ella se sintió incómoda al ser cuestionada sobre los últimos detalles de boda con el ex esposo de Geraldine Bazán. En un principio, ella negó que hayan terminado para luego decir que no era el momento de hablar de temas personales. Al ver que los cuestionamientos continuaban, ella decidió huir e ignorar a la prensa que la perseguía.

Irina Baeva guarda en secreto su truene con Gabriel Soto

Rumores aseguran que la pareja terminó su relación tras la cancelación de su tan esperada boda.

Recordemos que Gabriel Soto e Irina Baeva han sido perseguidos por rumores de una presunta ruptura amorosa. Ahora, se ha revelado que es el actor quien puso fin a su romance tras hartarse de sus celos y para darse una nueva oportunidad en el amor pero que ella le ha pedido no hacer pública su separación por temor a quedarse sin trabajo.

“Han pasado años y el público la sigue viendo con malos ojos, pues no le han perdonado que se entrometió entre Gabriel y Geraldine… A Irina no le ha sido fácil y tiene miedo de que al saberse su truene, no le den trabajo, teme que su carrera se acabe en México”, se lee en una entrevista publicada por la revista TVNotas que ella ha decidido ignorar.

¿Cómo llego Irina Baeva a México?

Pese a las críticas y polémicas, Irina goza de gran popularidad en el mundo de las redes sociales.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que Irina Baeva llegó a México en 2012 para cumplir su sueño de ser actriz y fue Televisa quien le dio su primera oportunidad con ‘Muchacha Italiana Viene a Casarse’, telenovela producida por Pedro Damián en donde ella dio vida a un personaje secundario de nombre Katia.

Fotografías: Redes Sociales