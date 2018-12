Así reacciona Ariana Grande ante la alerta suicida que envió su ex Pete Davidson

En días pasados, Pete Davidson quien fuera el prometido de la cantante Ariana Grande enviara una carta por medio de las redes sociales en la cual dio a entender que quería dejar de existir, la intérprete se pronunció en Twitter.

Ariana Grande primero se disculpó con Kanye West, luego de jugarle una broma muy pesada esto referente a que este asegurara que Drake había amenazado la seguridad de su familia.

El comediante Pete Davidson brindó sus respaldo a Kenye West, por lo que generó una serie de mensajes en su contra en redes sociales y posteriormente compartió en su cuenta personal de Instagram, “no querer continuar viviendo en esta tierra”, mensaje a alarmó a la cantante.

Ariana Grande al enterarse de la alarma suicida de su ex pareja, expresó a través de Twitter: “Hombre, siento mucho haber dicho una broma tonta. Realmente no quise hacer daño. Todo lo que quiero es que todos estén sanos y felices, Tan desesperadamente. Por favor, Dios Mío”, escribió la artista en la red social.

Ariana Grande escribió un mensaje dirigido al comediante en el cual expresa que aunque no la incluya entre sus seres queridos, le brinda apoyo.

“Estoy abajo y no me voy a ir a ningún lado por si necesitas algo o a alguien. Sé que tienes a todos los que necesitas y eso no me incluye, pero de todas maneras estoy aquí” escribió la cantante para Pete Davidson.