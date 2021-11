Así puedes ganar una videollamada con Kendall Jenner gracias a su tequila

Kendall Jenner no dejo que la controversia por lanzar su propia marca de tequila la detuviera. En está ocasión, la socialité invita a sus seguidores en Instagram a participar en un concurso especial por una oportunidad de conocerla.

"Etiqueta con quién compartiras 818 esta temporada navideña para tener la oportunidad de ganar un boleto para un espectáculo de magia virtual con Kendall y sus amigos", dice en la cuenta oficial de Instagram del tequila.

A través de la página oficial de 818, la estrella de Keeping Up With the Kardashians reveló las reglas para ganar una cita virtual con ella, las cuales te compartimos en La Verdad Noticias a detalle a continuación.

¿Cómo conocer a Kendall Jenner con Drink 818?

A principios de año, Kendall Jenner recibió fuertes críticas por promocionar su marca de tequila, pero todo eso ha quedado atrás y ahora ofrece una oportunidad para conocerla y algunos amigos.

Para participar debes entrar al Instagram de @drink818 y etiquetar a un amigo junto a un "mágico recuerdo navideño" o ingresar su correo electrónico (con sus datos personales en el formulario d eclientes potenciales) en drink818.com/email.

El concurso estará abierto desde el 15 de noviembre hasta el 7 de diciembre en punto de las 11:59 pm solo para residentes legales de Estados Unidos (excluyendo a residentes de Alaska, el Distrito de Columbia, Hawái y Puerto Rico) mayores de 21.

¿Cuál es la edad de Kendall?

Kendall Jenner celebró su cumpleaños 26 este año

La socialité convertida en modelo cumplió 26 años de edad el pasado 3 de noviembre. También este año, Kendall Jenner felicita a Devin Booker por 25 años de vida con tierna foto.

Kendall Jenner celebra su cumpleaños junto a sus fans con el concurso, VIRTUAL MAGIC SHOW WITH KENDALL AND FRIENDS. La videollamada se llevará a cabo el 14 de diciembre con 10 ganadores elegidos al azar.

