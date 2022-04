Así puedes escuchar la nueva canción de Bad Bunny

Si eres de los fans que esperan impacientes por el nuevo álbum de Bad Bunny, esto está por terminar. El cantante ingenió una manera en la que todos pueden escuchar, por lo pronto, un adelanto del álbum que se llamará ‘Un Verano Sin Ti’.

"No soy un amante de los vehículos, no soy un amante de mis coches [...]A mis amigos les gustan los coches, pero yo soy muy diferente, no soy un fanático de esas cosas", dijo el famoso en compañía cartel de un nuevo cartel.

Esto podría ser un guiño a sus seguidores porque se había viralizado el momento cuando quiso dejar aún lado el moverse en este carro y cambiarlo por un Toyota Corolla 2003 aún teniendo grandes cifras de dinero.

¿Cómo escuchar el adelante del nuevo álbum?

Lo único que tienes que hacer es llamar al +1 7874178605 y escucharás parte de una canción del ‘Conejo Malo’.

Y si tienes suerte, tras la llamada te llegará un mensaje de parte del cantante en el que agradece por tu interés en su música y adelanta que dentro de poco saldrá su álbum.

De está manera es como los internautas reportaron que se escuha la voz del cantante, aunque no podrás conseguir este carro de ensueños, si podrás conocer un adelanto de su próximo éxito.

Después de colgar, los fanáticos del 'conejo malo' reciben un mensaje revelando el titulo de esta canción 'Verano sin tí'.

¿Por qué Bad Bunny Dijo 2023?

De acuerdo con diversas fuentes, Bad Bunny mencionó el 2023 debido a que es el año lunar del Conejo, de acuerdo con el horóscopo Chino.

