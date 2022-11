Así presumió a sus guapísimas mujeres Fofo Márquez en Qatar

Así presumió a sus mujeres Fofo Márquez en Qatar

Fofo Márquez es un destacado influencer de las redes que tras la muerte de su padre, reapareció en Catar haciendo cosas indebidas, como en su costumbre a los lugares que visita.

Resulta que el llamado “Niño millonario” de México publicó imágenes junto a su padre, quien murió el 10 de noviembre de 2022 de cáncer de pulmón, pero el luto le duró poco a Fofo Márquez, quien disfruta su herencia en el Mundial Catar 2022.

No queda duda de que la fama de Fofo Márquez ha crecido gracias a su contenido donde presume sus excentricidades, es por eso que en uno de sus videos más polémicos mostró cómo opera su anillo de seguridad, dejando ver a sus escoltas fuertemente armados cuando iba a comprar un cargador para su celular en un centro comercial.

Los escoltas de Fofo Márquez.

Las polémicas publicaciones de Fofo sobre Qatar

Por aquel entonces, Fofo Márquez aclaró durante el video con sus escoltas que a sus papás no les hace gracia que muestre su vida de lujos en público: “Mis papás están en contra de que haga mi vida pública”, afirmó en esa oportunidad.

“Les recuerdo que igual mi familia está en contra de todo esto, de que yo haga tan público mi estilo de vida, me quitaron mis cuentas anteriores, y aparte de que me quitaron mis redes sociales anteriores me sacaron casi un año de México por hacer mi estilo de vida pública, me limitaron mi presupuesto”.

Fofo Márquez en Qatar

Mujeres con Fofo Márquez

Tal parece que apenas cinco días después de la muerte de su padre, Fofo Márquez publicó imágenes en sus redes sociales en las que se ve llevando su vida de lujos y excesos en Catar.

Si recordamos, el papá de Fofo Márquez siempre le prohibió revelar sus identidades, pero él con sus opulencias puso a la familia al descubierto, y fue precisamente al mostrar su exclusiva tarjeta de crédito cuando la prensa pudo dar con el nombre del empresario Rodolfo Márquez, quien era uno de los principales accionistas de la cadena de gasolineras Total. El parecido del empresario con su hijo es enorme.

Sin embargo, la muerte del papá de Fofo Márquez no lo ha hecho cambiar de estilo de vida y retomó las locuras que lleva años haciendo y que lo han hecho tan famoso en redes sociales.

“Me van a dar unos latigazos”.

Mujeres con Fofo Márquez

Cabe destacar que el llamado “niño rico” no cumplió lo que había dicho sobre su supuesto alejamiento de las redes sociales y por el contrario ha estado publicando su viaje a Catar.

Burlando las normas de Catar grabó videos junto a varias mujeres en la cama.

