Así mataron a Octavio Ocaña, la gran revelación de su papá 

El papá del actor Octavio Ocaña explicó cómo fue que asesinaron a su hijo, esto luego de que el policía relacionado a la muerte de Octavio Ocaña fuera vinculado a proceso.

Resulta que en entrevista con María Luisa Valdés, Octavio Pérez reveló cómo ocurrieron los hechos el día en que el actor de Vecinos perdió la vida tras un impacto de bala.

De acuerdo con Octavio Pérez, Ocaña jamás se disparó, como aseguraron en la Fiscalía del Estado de México: “Yo creo que hemos tardado once meses para llegar a eso. Octavio Ocaña no se dispara, Octavio Ocaña tenía la pistola guardada como debe ser, como yo le enseñé porque la pistola es para defenderse, no para andar presumiendo ni mucho menos”.

Según las investigaciones que hicimos, lo vienen persiguiendo, lo paran, lo bajan, le disparan, lo vuelven a subir y le acomoda la gorra porque mi hijo nunca traía la gorra así, la traía de lado siempre y desde que vi el momento de todo, dije: ‘esto no fue así’”, mencionó el pa

ṕa de Octavio Ocaña.

Por otro lado, aseguró que abrirán al público los peritajes donde está toda la escena que inicia con la persecución: “Vamos a abrir los peritajes a la luz pública, los tenemos en un disco. Ya está toda la escena como fue desde la persecución, lo disparan y lo vuelven a subir. Y ese fue el que le disparó, no lo quería decir, pero le disparó, al cien por ciento”.

¿Cómo murió Octavio Ocaña?

Entre otros detalles, sobre el arma que tenía su hijo, Octavio Pérez fue tajante al decir que el disparo entró de forma frontal y que el fusil que lo mató es de la policía: “Disparan la pistola de mi hijo, pero nunca encontramos el casquillo. A él lo matan con el fusil del policía, la pistola le disparan, pero no la disparan vertical sino horizontal y de los nervios todo lo hicieron mal”.

Cabe destacar que el papá de Octavio Ocaña explicó que no hay forma de que Leopoldo ‘N’ salga bajo fianza, pues enfrenta los delitos de homicidio culposo, uso indebido de la fuerza y violaciones al deber del cuidado.

