Así luciría Tom Holland como Link, protagonista de Legend of Zelda

Tom Holland es uno de los apuestos actores de Hollywood que tras ganarse el corazón de los seguidores del UCM encarnando a Peter Parker/Spider-Man, ahora gracias a una potente inteligencia artificial, se ha convertido en Link: el protagonista de la mítica saga de videojuegos Legend of Zelda en un genial fan-art.

No hace mucho Netflix ya mostró su interés en llevar a buen puerto una serie que adaptará el mítico juego RPG (Role Playing Gaming) desarrollado por Nintendo en 1986 con Holland como su héroe y protagonista: Link.

Aunque al parecer todo parece haber quedado en agua de borrajas, el director de Product markentign en DeviantArt, Dan Leveille cumplió el anhelo de muchos fans al compartir en Facebook unas impresionantes imágenes creadas por la I.A. Midjourney del actor Tom Holland convertido en el mítico héroe del reino de Hyrule en una posible ficción de la plataforma de streaming Netflix.

Tom Holland como Link

Usan una IA para crear un live-action de Zelda protagonizado por Tom Holland como Link pic.twitter.com/yRoA0ZlQjQ — Gordon Agrippa (@xavilin777) October 4, 2022

Resulta que entre las muchas ilustraciones con Holland luciendo imponente como Link en las diferentes versiones del clásico videojuego, cinco son las que más sobresalen. En la primera de ellas, puede verse al actor transformado por completo en el personaje y calzando su reconocible vestimenta: ataviado con su coraza de cuero marrón, empuñando lo que parece un báculo y armado de su penetrante mirada de ojos azules, el hyruliano parece más que dispuesto a embarcarse en la que será su próxima gran aventura.

La segunda de las imágenes muestra a Holland ataviado con el clásico aspecto de Link en la primera entrega de la franquicia, Legend Of Zelda en el su diseño, llevando una camiseta verde, un cinturón cruzado marrón y su clásico gorro, recuerdan notablemente al héroe del país de Nuncajamás, Peter Pan.

La tercera es una de las más curiosas, ya que, en ella, parece haberse transformado propiamente, en la versión de uno de los videojuegos de Zelda, y su cabello, se torna aún más rubio y destila una sonrisa más picarona, acorde al personaje.

Las otras fotos de Tom Holland

En la cuarta y penúltima, el protagonista de Spider-Man: No Way Home, luce un semblante totalmente diferente como Link. De hecho, como puede verse en la imagen, el héroe no solo viste un atuendo totalmente marrón, sino que parece marcado por la tragedia y a sus espaldas lleva su célebre Espada Maestra.

Cabe destacar que ya en la quinta y última, pero no por ello menos espectacular, muestra cómo luciría el Link de Holland cuando no está recorriendo Hyrule en busca de aventuras o rescatando a su amada, la princesa Zelda.

