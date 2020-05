Así luciría Emilia Clarke como “Mera” en Aquaman 2, ¿Mejor que Amber Heard?/Foto: Youtube y Tribuna de San Luis

Las y los fans de Universo Extendido de DC (DCEU) desde hace varios meses han estado pidieron que saquen de la película “Aquaman 2”, a la actriz Amber Heard, quien le da vida al personaje de “Mera”. Incluso el público ya tiene un excelente reemplazo para Amber, la actriz Emilia Clarke y un fanart comprueba que podría ser una buena opción.

Aunque todavía falta más de un año para que se estrene la segunda parte de “Aquaman”, los seguidores de esta historia protagonizada por Jason Momoa, no quieren que Amber Heard de 34 años continúe en la película, después del conflicto que tuvo con su ex esposo, Johnny Depp.

Y es que el público no perdona que la artista estadounidense haya mentido sobre sus conflictos con el actor de “Piratas del Caribe”; incluso se dice que posiblemente Amber podría ir a la cárcel por mentir con las presuntas pruebas que tenía sobre los actos de violencia. Ya que ahora se sabe que la actriz era quien agredía al actor de 56 años.

¿Emilia Clarke estará en Aquaman 2?

Aunque Warner Bros. No ha dicho si Amber seguirá o no en la película de “Aquaman 2”, los fanáticos del superhéroe marino ya tienen a una gran opción para que reemplacen a la ex pareja de Johnny Depp. Nada más y nada menos, que la británica Emilia Clarke, quien es reconocida por ser la “Madre de dragones” Daenerys Targaryen de la serie “Game of Thrones”.

Emilia Clarke es reconocida por su papel en la serie GOT/Foto: Bombanoise

De hecho, la actriz de 33 años ya ha trabajado junto a Jason Momoa en GOT, así que los fans están seguros que de Clarke haría un buen rol como “Mera” en la segunda parte de la película de DCEU, hasta crearon un fanart de cómo luciría Emilia con el cabello rojo y el ajustado traje verde y sin duda si se vería muy bien. Pero hasta el momento no se sabe qué pasará con Amber.