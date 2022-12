Así lució su reciclado árbol de Navidad la bella Yuya

Yuya es una de las YouTubers con más trayectoria en Internet durante más de 10 años se ha dedicado a compartir tutoriales para hacer desde accesorios, adornos, comida, pasteles y todo tipo de cosas.

En esta ocasión, Mariand Castrejón en el último año se ha vuelto muy ausente de redes sociales, debido a que se encuentra disfrutando de su maternidad, por la llegada de su bebé Mar, fruto de la relación que mantiene con Siddharta

Es por eso que ahora a través de sus historias de Instagram la influencer compartió que después de estar un tiempo lejos de casa, optó por utilizar el árbol que tenía desde hace algunos años.

Yuya reveló que de momento se encontraba apenas poniéndole algunas decoraciones, pero que más tarde se encargaría de colocarle más adornos para que estuviera listo para la noche navideña que seguramente pasará con su familia.

El árbol reciclado de Yuya

El árbol reciclado de Yuya

“Ya lo pusimos pero nos falta colgarle cositas”.

Eso fue lo que escribió en la publicación la influencer, quien también reveló que esperaría a que llegaran sus sobrinos para que le ayudarán a colocar los adornos navideños, esto quizá para hacerlo de una manera más divertida.

No es para menos que sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño, que siempre le hacen saber lo mucho que les gusta la manera tan original en el que Yuya tiene para decorar toda su casa.

A través de sus redes sociales Mariand compartió un emotivo momento a lado de su hijo Mar, en el que ambos se encuentran disfrutando de un parque lleno de árboles.

"Siempre amé vivir, pero desde que Mar y yo nos encontramos, la vida me parece más simple.Incluso yo me siento más simple.Me rio más fuerte y me rio por dos.Te amo mi humanito, gracias por lo qué haces conmigo” se puede leer en la publicación.Este es el árbol de Navidad de Yuyaconmigo” se puede leer en la publicación.

TE PUEDE INTERESAR: Yuya reaparece tras el nacimiento de Mar y revela su experiencia como madre

Yuya y las publicaciones de su hijo Mar

Yuya y su hijo Mar

Hay que destacar que a través de sus redes sociales es la forma en la que muestra cómo ha crecido su hijo pero en la mayoría de las ocasiones se trata de historias que se borrarán en un día.

Otro de los videos que ha conmovido es cuando visiblemente emocionada mostró a Mar diciendo sus primeras palabras y balbuceos. La forma en la que lo hizo es pronunciando sílabas como “m ama m ama” pues lo hacía cuando ella estaba cerca.

En otro de los videos cortos se ve al pequeño sentado mientras juega con ella pero se acerca para que su mamá lo bese en la cabeza: “Morí de ternura”, fue lo que escribió Yuya en el post para hacer referencia al enternecedor momento con su bebé. Mientras, a pesar de ya no ser tan constantes, Yuya sigue llenando su feed de historias y fotos como parte de su vida cotidiana.

Cabe destacar que cuando hace el desayuno lo muestra y también da tips de almuerzos fáciles de preparar o llevar para utilizar como tipo snack y que mucho encantan a los fans de Yuya.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram