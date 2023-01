Así lucía Shakira hace 24 años cuando actuó en el show de Señorita Colombia

Desde hace unos días el nombre de Shakira se ha vuelto a poner en boca de todos gracias a su colaboración con el productor argentino BIzarrap, con el que grabó su Sessions #53, que en cuestión de horas se volvió en un hit mundial.

Y es que la famosa cantante colombiana ha pasado bastantes años en el gusto del público gracias a sus grandes canciones como Te felicito, Waka Waka o La Tortura; sin embargo, los más recientes éxitos de la famosa la han puesto en el ojo público tras su ruptura con Gerard Piqué, por lo que ahora no hay otro tema del que se hable que no sea su tiradera hacia su ex.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, esto ha causado polémica entre el internet, tanto que incluso otros famosos han opinado sobre el tema; sin embargo, una fotografía de la famosa de hace muchísimo tiempo ha dado la vuelta al mundo, pues, en ella se ve algo distinta a lo que conocemos.

Así lucía Shakira hace 24 años

Así lucía shakira hace 24 años

Actualmente, la intérprete de Te felicito tiene 45 años de edad y es una de las celebridades más conocidas del mundo debido a su gran talento para la música, pero en 1999 la carrera de la colombiana aún estaba consolidándose a nivel internacional.

De hecho, en redes sociales estuvo circulando una fotografía en la que se ve cómo lucía la barranquillera hace 24 años en medio de un show que brindó para el cierre de un certamen de belleza llamado Señorita Colombia, evento que se realizó en el centro de convenciones Julio César Turbay en el que Catalin Acosta Albarracín quedó ganadora.

En ese entonces Shakira era ya considera una de las cantantes más importantes de esa región y en esa época estaba trabajando para lograr popularidad en el mundo, por lo que no quiso olvidar sus raíces y aisitó a los eventos importantes de su país.

“Acepté cantar en el reinado porque será el último del milenio y porque, a pesar de que esté fuera, por trabajo y haciendo muchas cosas para tratar de construir una carrera que me pueda durar por varios años, siempre pienso en ustedes, en mi país, porque los amo", Expreso la cantante mientras lucía el cabello rubio y con algunas trenzas. Además de un top en tono verde que combinaba con sus jeans.

Te puede interesar: Padres de Clara Chía y Piqué reaccionan a la nueva canción de Shakira con Bizarrap

¿Qué canción hizo famosa a Shakira en el mundo?

Aunque ya había cosechado una gran fama en Latinoamérica fue a principio de la década de los 2 mil cuando Shakira intentó hacerse un hueco en el mercado internacional, cuando sacó Laundry Services, en el que tenía su éxito Whenever, Wherever, con el que vendió 13 millones de copias en todo el mundo.

Cuatro años después lanzó su álbum doble Fijación Oral Vol.1 y Oral Fixation Vol. 2, en inglés con ambos discos logró un gran éxito pues el primero le valió muchos premios por el single La Tortura, que cantó junto a Alejandro Sanz, y que se convirtió en un éxito internacional, más tarde su sencillo Hips Don't Lie se posicioinó como otro de los éxitos a nivel mundial y le abrió el mundo a Shakira.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en Instagram en