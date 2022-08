Así lucía Sabrina Sabrok antes de las 50 cirugías; tiene destruida la columna

La modelo Sabrina Sabrok ha tenido un drástico cambio físico con el paso de los años debido a las cirugías plásticas y arreglitos estéticos, pero recientemente la argentina teme por su salud, ¿qué le pasó? En La Verdad Noticias te compartimos por qué la modelo está muy triste.

El antes y después de la famosa es sorprendente, por lo que te damos a conocer algunas fotografías de cómo lucía antes de las 50 cirugías que se ha sometido para lucir unos enormes atributos, pues recordamos que ahora la modelo se dedica a la industria de cine para adultos.

Recordamos que la modelo colaboró con Bella de la Vega para OnlyFans, incluso dieron una probadita de algunas fotografías, pero ahora la argentina ha dado a conocer que se someterá a una nueva cirugía para quitarse los implantes ya que tiene la columna vertebral destruida por el peso de los implantes.

El antes y después de la modelo Sabrina Sabrok

El antes y después de las operaciones de Sabrina

La argentina confesó que gastó mucho dinero por las operaciones a las que se sometió. Por otro lado, la modelo lucía muy diferente en sus años de juventud, pues en aquel entonces no se había realizado alguna operación estética, pero ahora por cuestiones de salud, le deben retirar ciertos implantes.

"La verdad estoy muy triste, no creo que lo pueda superar". Dijo la modelo.

Cabe mencionar que la argentina ganó un récord Guinness por el tamaño de su busto, pero ahora le tendrá que decir adiós, así lo comentó durante una entrevista con el programa “De primera mano” y dijo: "Ya me lo dijeron varios médicos, que tenía que pues quitarmelas porque si no me podía quedar en silla de ruedas".

Durante la entrevista le comentaron por qué le harían una cirugía, la modelo dijo que le hicieron radiografías, ultrasonidos, resonancias magnéticos y tiene la columna casi destruida debido al peso de los implantes y comentó: "No me pienso poner ningún implante más, pienso quedarme así natural".

¿Qué ha pasado con Sabrina Sabrok?

Recordamos que en enero de este 2022 la modelo Sabrina Sabrok sufrió de una parálisis facial tras mala aplicación de bótox, pero ahora la argentina tendrá que someterse a una nueva cirugía para retirarse los implantes, pues aseguró que si no lo hace puede quedar muy mal.

