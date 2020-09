Así lucía Pablo Lyle en "Corazón que miente"

El actor Pablo Lyle protagonizó una telenovela de Televisa de la productora Mapat, llamada "Corazón que miente", en el que tuvo como pareja sentimental a Thelma Madrigal, con quien ya había trabajado anteriormente. Por otra parte, la villana fue interpretada por Dulce María.

"Me iba a ir de vacaciones, pero parece que no tienen ganas de que me vaya todavía, estoy contento de trabajar con Mapat nuevamente, pues ella me habló para ofrecerme a 'Alonso'", declaró a los medios en el año 2015.

El actor mexicano anteriormente había participado en melodramas como "La sombra del pasado", "Por siempre mi amor" y "Una familia con suerte", entre otras y dijo también que no pudo rechazar la oferta pues le gustó mucho el personaje que interpretaría.

"Me enganché con la historia, además, es la primera novela corta que hace Televisa en muchos años", dijo en su momento.

Después de varias telenovelas, la experiencia laboral de Pablo Lyle iba en asenso ya que le ofrecieron un protagónico en la serie Yankee de Netflix y posteriormente en la película mexicana llamada Mirreyes vs Godinez en donde compartió escenas con la hermosa Regina Blandón.

Posteriormente su vida dio un giro inesperado al golpear a un hombre que posteriormente falleció por lo que fue arrestado en Miami, Estados Unidos.

Actualmente Pablo Lyle está en espera de su juicio el cual será en el año 2021, ¿crees que el actor recupere su libertad?