Así lucía Kim Kardashian en los 90’s antes de ser famosa

Asi se veia Kim Kardashian antes de la fama

Actualmente, el nombre de Kim Kardashian es uno de los más conocidos en todo el mundo, por lo que la famosa empresaria, modelo y socialité tienen uno de los rostros y cuerpos más emblemáticos en el mundo del espectáculo, aunque no todos recuerdan cómo lucía antes de alcanzar el estrellato.

La Verdad Noticias te comparte una recopilación hecha por los fans de la modelo con sus mejores fotos para conocer los cambios que la protagonista de Keeping Up with the Kardashians ha tenido a lo largo de los años.

En la primera fotografía la entonces joven Kardashian aparece luciendo un traje de baño blanco, luciendo hermosa durante un viaje a la playa.

La juventud de Kim Kardashian antes de la fama

Kim Kardashian posando en traje de playa

En otra de las fotografías la empresaria posa para lo que seguramente fue parte de su álbum escolar, donde aparece en blanco y negro y con peinado suelto, luciendo su largo cabello.

Kim Kardashian en su album escolar

Las fotografías sorprendieron a sus seguidores quienes comentaron en el post recopilatorio como “La Kim adolescente es un icono” e hicieron especial mención a unas de sus fotografías donde aparece posando en un centro de videojuegos, luciendo sus tenis, jeans y playera al más puro estilo de los noventa.

Kim Kardashian en su juventud

Kim Kardashian en su juventud

“No miento, esa foto en el arcade es increíble”, expresó uno de sus fanáticos.

Finalmente, la socialité aparece en otras fotos posando con diferentes estilos, inclusive llevando el cabello corto y dedicando algunas palabras durante una entrevista para la televisión.

Esta es la dieta que Kim Kardashian sigue para adelgazar

Hace meses, luego de posar con el famoso vestido de la estrella Marilyn Monroe, Kim causo gran sorpresa y polémica por la ahora conocida como 'dieta de Kim Kardashian', la cual generó una importante perdida de peso para ella.

La celebridad reveló poco después que la dieta que siguió la hizo perder siete kilos en tres semanas, su alimentación consistió en eliminar por completo el azúcar y los carbohidratos, comiendo solo verduras y proteínas limpias. Además de esto usaba un traje sauna dos veces al día, corría en una cinta de correr.

