Así lucía Alejandra Guzmán sin cirugías

Así es como lucía Alejandra Guzmán sin cirugías con la intención de lucir joven. Sin embargo, ha hecho tantos cambios que su cuerpo y rostro han perdido su forma original por lo que te dejamos la siguiente fotografía donde no tenía cirugías.

Alejandra Guzmán sin cirugías

De joven así se veía Alejandra Guzmán sin cirugías.

La cantante sufrió las consecuencias de malas prácticas y le realizaron más de 20 procedimientos médicos a raíz de un tratamiento para aumentar el tamaño de sus glúteos que casi le quita la vida en el 2009.

Es así que en redes sociales sus seguidores le han señalado que debería aceptarse y dejar se someterse a tratamientos estéticos.

Cirugías de Alejandra Guzmán

La cantante se ha sometido a más de 40 cirugías.

Una de sus cirugías casi le roba la vida de ellas, Guzmán le dijo “Estuve internada seis meses en el hospital con un sistema que te empieza a sacar más de piel por dentro (...) Me han operado como 40 veces. Tengo una historia clínica que wow, soy la VIP de ahí. Ya no me siento mal”.

Agregó: “Siento que ya no tengo nada porque me han rebanado una tras otra. Amo mis cicatrices, ahora me quiero más que antes, me acepto más, me cuido más y el haber estado en el hospital me hizo darme cuenta de la capacidad que tiene uno de aprender”, expresó.

Y aun cuando confesó que todavía le siguen sacando la sustancia que casi le arrebata la vida, en La Verdad Noticias hemos dejado ver cómo lucía Alejandra Guzmán sin cirugías.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!