Así lucen los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel

Aracely Arámbula siempre ha sido muy discreta con la imagen de sus hijos, pues como madre protectora, busca que nadie les haga daño, en ese sentido, aunque si hemos podido ver fotografías de ellos en un par de ocasiones, no suele exponerlos demasiado.

En ese sentido, tenemos una imagen de Miguel y Dani de cuando eran apenas unos niños, sin embargo, el hijo más grande de Luis Miguel y la actriz hoy en día es todo un adolescente, y su hijo más pequeño, es un niño grande.

Sin embargo, aunque la famosa ha sido muy cuidadosa, recientemente se le fueron algunos detalles de cuidado, pues ha estado haciendo videos en Instagram Live con motivo de la cuarentena, y en uno de ellos se han colado algunas imágenes de sus hijos con el cantante.

¿Cómo lucen los hijos de Luis Miguel?

Si bien en los videos en vivo que ha realizado la actriz de “La Doña” se puede ver solo muy poco, es la única imagen actualizada que hay de sus hijos. En uno de esos videos aparece el rostro de su hijo menor Dani, quien luce ya como un niño grande.

Aunque de Miguel no pudimos ver mucho, solo se aprecia que ya está notoriamente más alto, y que su cabello se tornó más rubio, de hecho, en uno de sus videos en vivo Aracely Arámbula lo llama “Mi güero”, pero se limita a no mostrar su rostro.

Por cierto, este 2020 debe estrenarse la segunda temporada de Luis Miguel: La Serie, aunque aún no hay una fecha oficial de estreno, y la actriz ha mencionado en varias ocasiones que no hay ningún permiso, ni nada que autorice que su nombre y el de sus hijos aparezcan en dicha producción de Netflix, así que seguramente el cantante no nos cuente esta historia de amor.