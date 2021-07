Así lucen hoy Paola y Wendy, las protagonistas de "Las Perdidas"

Una de las estrellas nacidas en la generación de vídeos virales fueron "Las Perdidas", dos amigas que compartieron en el 2017 una anécdota en redes sociales, pero con su peculiar carisma.

Paola Suárez y Wendy Guevara fueron las chicas que subieron el vídeo a la red y en cuestión de horas miles de personas estaban hablando del hecho.

Hoy en día ambas son influencers seguidas por millones de personas e incluso imitadas por famoso como los Derbez en la popular red de TikTok.

Paola Suárez y Wendy Guevara son las protagonistas del famoso vídeo que las lanzó al estrellato. Ambas son dos chicas transexuales que hicieron una transmisón en facebook para denunciar que estaban perdidas.

A raíz del famoso vídeo ambas se hicieron de fama y conocido renombre en sus cuentas oficiales de instagram e incluso llegaron al mundo de Youtube como creadoras de contenido.

Con el paso de los años, Kimberly se sumó al proyecto de crear contenido junto a Wendy y Paola y hoy en día las tres chicas suman más de 600 mil seguidores en su perfil de instagram.

"Siempre he trabajado en empresas de calzado y ahorita, con eso de las redes sociales, ya no me dio tiempo de regresar a la empresa. (…) Ella (Wendy) me invita a una transmisión en un canal de YouTube que trabajaba y la gente me empieza a pedir, y ya después el chico me da trabajo a mí también".