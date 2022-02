Así lucen en la actualidad los ganadores de MasterChef Junior México

El programa e telerrealidad MasterChef está de regreso y ahora nos trae una nueva edición en la que se estará buscando al mejor cocinero junior del país.

En el tan esperado programa tendremos la participación de la queridísima chef Betty Vázquez, del chef José Ramón Castillo y ahora se incorporará el chef peruano Franco Noriega, quienes se encargarán de degustar los platillos que ofrecen los pequeños cocineros.

Como te compartimos en La Verdad Noticias a la par de este programa se estará transmitiendo una nueva edición de MasterChef Latinos 2022.

Así lucen los ganadores de MasterChef Junior México

Así lucen los ganadores de las primeras dos temporadas del reality

TvAzteca está de manteles largos y es que el pasado 25 de febrero fue el estreno oficial de la nueva temporada de MasterChef Junior México, en dónde Tantiana está al frente de la conducción de este nuevo programa de "la cocina más famosa de México".

Junto a Tatiana podremos ver a Alana Literas y a Diego Fernández, quienes fueron los ganadores de las dos primeras temporadas del famoso reality show.

La primera temporada es estreno durante el 2016, mismo año en el que Alana se llevó el trofeo de MasterChef. Hoy en día la joven chef yucateca forma parte del programa de televisión de Venga La Alegría.

Al año siguiente, fue Diego Fernández quien obtuvo el título de MasterChef México en su segunda temporada, luego de su victoria estuvo alejado de los medios hasta el estreno de MasterChef México 2020 donde tuvo participación como co-conductor a lado de Alana.

Ahora volveremos a ver a ambos cocineros como apoyo para la nueva generación que busca ser el mejor cocinero del país.

¿Por qué ya no estará el chef Herrera en MasterChef Junior?

A través de su cuenta de Instagram dio a conocer que ya no sería parte de la producción

El tan querido pero a la vez temido chef Adrián Herrera, dió a conocer en sus redes sociales que ya no será parte de esta nueva edición de MasterChef Junior México.

De acuerdo al post que realizó el chef Herrera, se enteró de su despido a través de diversos medios de comunicación y no por los canales formales de la producción.

“... me entero, a través de los medios de comunicación, y no por las vías correspondientes de la televisora, que ya no participaré en esta edición de MasterChef Junior”, escribió Herrera.

El chef originario de Monterrey no se explica cuál es la razón de su despido pues en ningún momento la televisora le comunicó algún antecedente o le informó de que la relación laboral terminaría para la edición de MasterChef Junior.

