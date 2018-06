Así lucen Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, en la primera imagen de "Once Upon a Time in Hollywood"

Leonardo DiCaprio y Brad Pitt se unen en la gran pantalla por primera vez, y todo gracias a Quentin Tarantino. Dos de los actores más queridos de Hollywood compartirán protagonismo en Once Upon a Time in Hollywood.

Leonardo DiCaprio y Brad Pitt fueron de los primeros en aceptar el proyecto, es más, Pitt tuvo que competir con Tom Cruise para obtener el papel. Por fin, tras meses de rumores y teorías sobre cómo podría ser esta historia con Charles Manson de fondo, DiCaprio ha compartido a través de sus redes sociales la primera imagen de ambos en el set y vestidos como sus personajes:

DiCaprio interpretará a Rick Dalton, una antigua estrella del western que está luchando por encontrar su hueco en Hollywood, en una industria que ya no le quiere en ella. Pitt es Cliff Booth, su doble y amigo. Juntos intentarán buscar nuevos proyectos en los que encajar, pero todo ello estará enmarcado en un año de cambios, un año de asesinatos y sectas.

Once Upon a Time in Hollywood es uno de los proyectos más esperados de los próximos años. Desde que Quentin Tarantino anunciase la temática de su próximo proyecto, todos los fans se emocionaron. Una historia sobre los años 60 en la industria de cine hollywoodiense, pero rodeada de la historia de la época como la familia Manson.

En estos momentos, Once Upon a Time in Hollywood está en plena fase de pre-producción, es decir, dando los últimos preparativos para comenzar el rodaje cuanto antes. El protagonista de El renacido ha explicado que este es uno de los mejores guiones de Tarantino, y que su atmósfera recuerda mucho a la de Pulp Fiction.