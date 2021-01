Así luce ahora Melissa Joan Hart, "Sabrina, la bruja adolescente"

Así luce ahora Melisa Joan Hart, "Sabrina, la bruja adolescente"

Melissa Joan Hart saltó a la fama con series de los 90´s como “Clarissa lo explica todo” y “Sabrina, la bruja adolescente”, ambas marcaron a toda una generación y aún son recordadas hoy en día.

“Sabrina, la bruja adolescente” en especial, inspiró otras historias e incluso un reboot más oscuro hecho por Netflix, “El mundo oscuro de Sabrina”, protagonizado por Kiernan Shipka.

Melissa Joan Hart dio vida a Sabrina Spellman hasta 2003

La serie original de “Sabrina, la bruja adolescente”, fue estrenada en 1996 con Melissa Joan Hart como Sabrina Spellman, acompañada de Caroline Rhea y Beth Broderick como las tías / brujas, Hilda y Zelda.

Así luce Melissa Joan Hart ahora

24 años después del estreno de “Sabrina, la bruja adolescente, Melissa Joan Hart ha participado en otras series y películas como “Melissa & Joey”, “Bailando con las estrellas” y “Holiday in Handcuffs”.

La actriz de 44 años también ha trabajado como directora con proyectos como “The watcher in the woods”, una película para televisión estrenada en 2017.

De acuerdo a la información recabada por La Verdad Noticias, actualmente Melissa Joan Hart da voz a uno de los personajes de “The Casagrandes”, además es madre de tres hijos y está casada con Mark Wilkerson.

¿Qué opina del reboot de Sabrina, bruja adolescente?

En 2018, Netflix lanzó un reboot de “Sabrina, la bruja adolescente” ahora basado en los cómics, “The Chilling Adventures of Sabrina”, que muestran una versión más “oscura y sexy” de la vida de Sabrina Spellman.

Para sorpresa de algunos fans, Melissa Joan Hart ha prohibido a sus hijos ver el reboot de Netflix, porque considera a la nueva serie como “muy satánica y sexy”.

“La serie es mucho más oscura, satánica y sexy que la nuestra, por lo que es un tipo de show muy diferente. Creo que está mucho más orientada a los millennials y a generaciones más jóvenes. No es algo que vaya a ver, ni que me interese ver ahora, y no es algo que mis hijos verán”.

¿Qué te parece la opinión de Melissa Joan Hart sobre el reboot de Netflix de "Sabrina, la bruja adolescente"? Dinos en los comentarios.

