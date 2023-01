Así luce actualmente el simpático hijo de La Chilindrina

La Chilindrina es uno de los personajes más queridos de la serie infantil "El Chavo del 8", que fue furor en México y en toda América Latina en la década del 70 y que sigue vigente en un sinfín de recuerdos.

Hay que destacar que este gran personaje fue interpretado por la actriz María Antonieta De las Nieves, la niña traviesa y pecosita no se separaba del Chavo ni de Quico para sus andanzas.

Cuando llegó a su fin "El Chavo del 8", muchos de los protagonistas siguieron sus caminos. Así, por ejemplo, Carlos Villagrán (Quico) mantuvo una fuerte pelea con Roberto Gómez Bolaños (Chespirito, creador del programa) e intentó llevarse su personaje a otro show, aunque sin éxito.

Mientras que María Antonieta De las Nieves mantuvo su personaje de la Chilindrina, aun cuando el programa ya había terminado.

Gabo, el hijo de La Chilindrina

La Chilindrina cumplió años el paso 22 de diciembre e hicieron un gran festejo ya que cumplió 72 años. En esa celebración, fue donde se hizo presento uno de los hijos más queridos por la actriz, Gabo Fernández.

Para mostrar su felicidad, ella misma subió el video en su cuenta de Instagram, que fue filmado por otro familiar: "La sorpresa del día, mi hijo Gabo, llegó para mi cumpleaños", escribió María Antonieta De las Nieves en su cuenta de Instagram.

Si escuchas bien, vas a escuchar a la actriz decir “¡Mi vida, mi amor, mi cielo, mi niño! Ay, ¡Dios Santo, me acuerdo todos los días!", repite una y otra vez la estrella del "El Chavo del 8".

La #Chilindrina cumplió 72 años y recibió la visita sorpresa de su hijo Gabo. ¡Permitido emocionarse! ❤️ pic.twitter.com/MBXs6uEQrE — ShowMundial (@ShowmundialShow) December 23, 2022

Gabriel "Gabo" Fernández es uno de los dos hijos que de la Chilindrina tuvo con el locutor y empresario Gabriel Fernández, con quien se casó en 1971. La otra hija del matrimonio es Verónica Fernández, quien también se dedicó a la actuación. En sus redes sociales, la actriz que fue parte de "El Chavo del 8" comparte muy pocas fotos e información sobre su familia.

Pleito por el personaje de La Chilindrina

El primer encontronazo que tuvo con Chespirito por el personaje de La Chilindrina, se dio cuando la llevó al cine en la película "La Chilindrina en apuros" (1994), ya que el también escritor no le gustaba la idea de que sus personajes estuvieran en otro medio que no fuera la televisión; pero su rompimiento definitivo se dio en 1995, cuando ella registró a "La Chilindrina" a su nombre, después de que Roberto Gómez Bolaños no renovara los derechos de sus personajes durante más de 15 años.

Desde entonces María Antonieta no ha dejado de interpretar a "La Chilindrina", quien la ha llevado por toda Latinoamérica a través del circo que lleva su nombre, además de shows y participaciones en otros programas como "Cero en conducta", "La Guerra de los Sexos" o "Un nuevo día"; el 20 de octubre de 2021 la actriz entró al Guinness World Records, por la carrera profesional más larga de una actriz interpretando el mismo personaje infantil, con 48 años y 261 días.

Cabe destacar que aunque María Antonieta ha interpretado otros personajes a lo largo de su carrera, como la villana Dannha Montalvan en la telenovela "Alcanzar el amor" (2015), es sin duda "La Chilindrina" quien la ha llevado a ser un referente en la historia de la televisión en México y un ídolo en América Latina.

