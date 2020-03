Así luce Yanet García con unos apretados leggins ¡Qué retaguardia!

La ex "Chica del clima" Yanet García, se ha convertido en una de las mujeres más sensuales de Instagram. A sus 29 años de edad ha impactado a los medios con su sexy figura, aunque una reciente foto dejó enloquecidos a los usuarios.

A la modelo le fascina enseñar sus encantos, pues a los caballeros les gusta apreciar los enormes atributos de la atractiva presentadora, pues gracias a su disciplina ha logrado tonificar su cuerpo y lucir muy hermosa y atractiva.

Actualmente ha sumado más de 13 millones de seguidores en Instagram, pues aunque no sigue participando en el programa "Hoy", no le ha impedido sumar más usuarios en las redes sociales con sus candentes publicaciones.

Sus curvas han sido la sensación en las redes sociales, aunque Yanet García publicó una foto del pasado, donde dejó ver cómo era su físico hace algunos años; el cambio es sorprendente y la gran diferencia de su físico actual es su enorme retaguardia.

Así luce con apretados leggins

En una reciente fotografía que subió a Instagram, la guapa chica fitness demostró como luce su cuerpazo con unos apretados leggins, lo que dejó cautivados a miles de caballeros, quienes no se resistieron en enviarle candentes comentarios.

A la guapa ex "Chica del clima" no le ha importado las críticas que recibe de algunos haters, pues especulan que sus enormes glúteos son falsos, mientras que la modelo asegura que su retaguardia no es operada y que han crecido por las rutinas de ejercicios que ha realizado desde hace varios años.

Yanet García comenzó a lograr popularidad en la televisión cuando participó en un programa dando el pronóstico del tiempo, pues algo que llamó la atención de la modelo y presentadora, fueron sus enormes atributos; la ex conductora de Televisa se volvió viral en las redes, logrando ser una sensación en Instagram.

Foto: Instagram.