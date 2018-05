Así luce Rebecca Jones a tres meses de anunciar que padece cáncer

Rebecca Jones reapareció con una amiga luego de que el pasado mes de febrero revelara que padecía cáncer de ovario, motivo por el cual haría una pausa en su carrera y se concentraría en combatir su enfermedad.

A partir de ese momento, la actriz decidió llevar una vida menos pública, pero esto no le ha impedido rodearse del cariño y apoyo de su gente más cercana, y así se pudo observar durante el paseo que dio por las calles de la Ciudad de México.

Optando por un look relajado de jeans, blusa, sandalias y gafas, Rebecca disfrutó de la compañía de su conocida y recorrió a pie algunas calles al sur de la capital azteca.

Y aunque la mayor parte del tiempo lució seria, su aspecto indica, tal como lo declaró hace algunas semanas, que su tratamiento contra el cáncer está funcionando perfectamente.

“He soportado con estoicismo las quimioterapias porque no son fáciles, pero están dando muy buen resultado. Me siento muy afortunada en ese sentido porque no a todo el mundo le resultan favorables las quimios”, dijo Jones en entrevista para el programa Ventaneando.