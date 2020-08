Así luce Carolina 'Veneno' Sandoval sin faja y sin peluca

Aunque Carolina Sandoval se volvió aún más polémica en su trabajo como conductora en ‘Suelta la Sopa’, lo cierto es que la conductora ya tenía un pasado, mismo que ha dejado ver cuánto ha evolucionado.

El crecimiento no solo ha sido profesional, sino también físico, según lo evidencian fotografías de hace varios años atrás de la popular conductora.

Filtran foto de Carolina Sandoval sin peluca y causa revuelo en Instagram

En las imágenes se puede observar a la venezolana con unos cuantos kilos menos y con una apariencia distinta a cómo la conocemos ahora, pues tampoco usaba extravagantes pelucas ni fajas.

La conductora ha evolucionado y ahora está feliz acaparando las miradas en su programa ‘Almuerzo con Caro’, que transmite a través de Instagram TV y en donde se atreve a ser tal cómo es.

Carolina Sandoval fue despedida de Telemundo

Los altos ejecutivos de la cadena Telemundo han tomado la decisión de despedir a Carolina Sandoval de ‘Suelta La Sopa’; esto ocurre luego de que la famosa conductora venezolana se negará a acudir al set del programa de espectáculos.

Carolina Sandoval asegura que fue despedida injustificadamente de Telemundo.

Aseguran que la conductora no deseaba acudir al set de ‘Suelta La Sopa’ por no querer contagiar a su madre del coronavirus, quien recientemente anunció que padece mal de parkinson; pero estas razones no fueron escuchadas por los ejecutivos de la televisora y decidieron prescindir de sus servicios.

Fotografías: Instagram