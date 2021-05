Así luce Carmen Campuzano con su nueva reconstrucción de nariz

La historia de Carmen Campuzano y sus intentos por reconstruir su nariz parece no tener fin, ahora la ex modelo reapareció en el ojo público y presumió sus resultados de su última intervención quirúrgica.

La también actriz dio detalles de su intervención quirúrgica en entrevista para el programa “Mimí contigo”, donde contó parte del proceso que ha vivido los últimos años en su lucha para recuperar su nariz.

Tal parece que en esta ocasión, Campuzano podrá tener una operación exitosa, luego de que el año pasado unos médicos desahuciaran su nariz diciendo que no tiene arreglo.

Reaparece en televisión y presume su nueva nariz

La modelo relató lo complicado que ha sido afrontar la crítica.

Fue a través del programa de Tv Azteca, Mimí Contigo, donde Campuzano lució su "nueva nariz" tras la intervención de un especialista mexicano que conoció a través de un amigo.

"En EU no se la quisieron rifar, era algo muy complejo... en mucho tiempo recibí ese tipo de respuestas, las primeras veces yo salía llorando de los consultorios, yo iba en estado de alerta, porque es una esperanza; entonces conozco a mis manos mágicas, José Achar Zavalza, mexicano divino, por circunstancias un amigo me llevó con él, me lo presentó, vio mi caso, y me dijo: yo puedo", reveló.

En la emisión relató lo difícil que ha sido enfrentar a la crítica y al mismo tiempo mirar su imagen frente al espejo.

“La verdad es que antes cuando me decían que no podían hacer nada, las primeras veces sí llegué a llorar, pero ahora ya no”, reconoció.

¿Qué le pasó a Carmen Campuzano en su nariz?

El exceso de cirugías terminó por complicar la apariencia estética de su nariz.

En palabras de ella misma, Carmen habría sufrido un fuerte golpe en la nariz, situación que derivó en una cirugía que no fue del agrado de la modelo, por lo cual repitió el proceso en varias ocasiones.

A su problema se suma también su grave adicción a las drogas, lo cual le ocasionó una perforación en el septum, que es un cartílago que sostiene la nariz, lo cual empeoraba más la situación en su reconstrucción.

Hoy, Carmen Campuzano luce alejada de sus problemas con las adicciones e incluso La Verdad Noticias te contó de la vez que le extendió su ayuda a Rafael Amaya para superar las drogas.

