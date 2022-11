Así luce Avril Lavigne a 20 años del lanzamiento de su canción “Complicated”

Avril Lavigne, es sin duda una de las cantantes favoritas de todos los tiempos, ya que con su impresionante voz ha logrado cautivar a miles de personas, quienes no pueden evitar cantar sus más grandes éxitos en cada uno de los conciertos a los que acuden, como la canción “Wish You Were Here”.

Y es que no podemos dejar de lado que muchas fueron las generaciones que crecieron con su música, por lo cual es imposible no recordarla al escuchar su nombre, ya que sigue siendo un gran ícono gracias a sus increíbles letras, las cuales han sido plasmadas en cada una de sus canciones.

No obstante, en La Verdad Noticias te traemos los más reciente sobre la vida de la cantante Avril Lavigne, con lo que quedarás más que impactado, pues te mostraremos el cambio físico que ha tenido la intérprete de “Complicated”, mismo que se ha dado con el paso de los años.

El cambio físico de Avril Lavigne

A través de su cuenta oficial de Instagram la también llamada “Princesa del Skate punk”, compartió un video en el que se le puede apreciar con el cabello corto, situación que sorprendió a muchos de sus fans, sin embargo, se trata de una especie de promoción de su nuevo sencillo “I’m a Mess” en el cual realizó una colaboración con Yungblud.

Cabe mencionar, que dicha publicación ha obtenido más de 860 mil “Me gusta” y cerca de 12 mil comentarios, entre los que se pueden leer mensajes como “Still trying to convince us you’re Avril huh”, que en español significa “Todavía estoy tratando de convencernos de que eres Avril, ¿eh?”.

Te puede interesar: Avril Lavigne regresa al Punk con el estreno de su nuevo disco “Love Sux”

¿Qué ha pasado con la vida de Avril Lavigne?

La cantante Avril Lavigne

La vida de la cantante ha estado envuelta en grandes escándalos, pues al parecer existen versiones en las que se ha comentado que la artista ha perdido la vida, sin embargo no han sido confirmadas.

Asimismo, hay medios que aseguran que la famosa se comprometió hace unos meses con Mod Sun, quien le entregó el anillo en un maravilloso lugar de París.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!