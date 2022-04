Así luce Aaron Taylor-Johnson durante el rodaje de Kraven the Hunter

El actor será el protagonista de esta nueva cinta de Sony/Foto: Cine Premiere

El actor Aaron Taylor-Johnson será el protagonista de la nueva cinta de Sony, Kraven the Hunter (Kraven el Cazador), uno de los grandes enemigos de Spider-Man. Ahora, se han publicado algunas fotos donde vemos al famoso británico durante el rodaje del próximo filme.

Desde el estreno de Spider-Man: No Way Home, es que cada vez este multiverso se extiende más para darle la bienvenida a nuevos rostros que interpretarán superhéroes y villanos icónicos de los cómics. De esta manera, muy pronto llegará Kraven The Hunter, uno de los villanos del universo cinematográfico de Sony, que funciona por separado del de Marvel Studios.

En este sentido, se publicaron nuevas imágenes en el set que muestran al intérprete rodando una impactante escena de acción para su película en solitario.

Así se ve Aaron Taylor-Johnson como Kraven the Hunter

El actor tuvo que ejercitarse aún más para este papel/Foto: Twitter

Aaron Taylor-Johnson, también conocido por protagonizar Kick-Ass, participó por primera vez en el Universo Cinematográfico de Marvel cuando le dio vida a Quicksilver en Avengers: Age of Ultron. Sin embargo, luego de ser presentado, su personaje murió en esa misma película, no volviendo a aparecer nuevamente en el MCU.

Aaron ya había participado en este tipo de películas/Foto: Twitter

Con el multiverso instalado, el actor ahora tiene permitido regresar a las franquicias de superhéroes, involucrándose de lleno en el rol de Kraven de la mano de Sony. Y, tal como sucedió con otros roles, podría incluso regresar al MCU con este personaje diferente.

El actor promete sorprender con este personaje/Foto: Twitter

The Unter continúa su producción en Londres con Taylor-Johnson encabezando las escenas de acción que se vieron en las imágenes publicadas por Just Jared.

¿Quién es Kraven the Hunter?

Kraven, cuyo nombre real es Sergei Krávinov, es uno de los villanos del Hombre Araña/Foto: Decine

El villano fue creado en 1964 de la mano de Stan Lee y Steve Ditko para The Amazing Spider-Man. Se trata de un inmigrante ruso que busca presentarse como un cazador muy particular.

De todos modos, podría no ser el protagonista exactamente. Y es que este film dirigido por JC Chandor, también cuenta con las actuaciones de Russell Crowe, Alessandro Nivola, Ariana DeBose, Christopher Abbott, Levi Miller y Fred Hechinger.

Al parecer, el último de ellos le dará vida a The Chameleon, medio hermano de Kraven, mientras que (según indican los rumores) Nivola podría ocupar el rol del verdadero villano protagónico.

Se trata, entonces, de una propuesta similar a lo que ocurrió con Morbius, protagonizada por Jared Leto. La fecha de estreno de la cinta de Aaron Taylor-Johnson está estipulada para el 13 de enero de 2023, año en el que regresará el Spider-Man de Miles Morales, así como se lanzará Madame Web con Dakota Johnson.

