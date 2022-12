Así le dijo a sus papás que era gay el apuesto actor Luke Evans

Luke Evans es un famoso actor, reconoció que le aterraba la posibilidad de perder la profunda conexión que siempre le ha unido a sus papás si, como finalmente ocurrió, se armaba de valor y decidía revelarles su homosexualidad.

Hay que destacar que Luke Evans tiene una gran experiencia de vida al grabar “Echo 3” en Colombia, pues han pasado casi tres décadas de semejante paso en su camino hacia la autoaceptación, pero el intérprete galés, de 43 años, todavía recuerda el miedo y las inseguridades que le invadieron ante la posibilidad de que sus papás no lo aceptaran tal y como era.

Para suerte del actor Luke Evans, ese no fue el caso y Evans quiso recordar el alivio que sintió al quitarse semejante carga de encima: "Salir del clóset siempre es algo aterrador. Yo no conocía a nadie que fuera abiertamente gay durante mi adolescencia, y me daba miedo decir algo que pudiera dañar mi conexión con las dos personas que más quería del mundo".

¿Cuál fue la reacción de los papás de Luke Evans?

Mamá de Luke Evans

"Pero mis padres fueron capaces de entender quién era y que no podía cambiar. Y lo aceptaron. Reconozco que fue difícil, pero lo superamos juntos", dijo a The Times, en la que también habló de los beneficios que tuvo para él la terapia psicológica a la hora de ayudarle a procesar su fama.

"La terapia me sirvió para procesar un montón de cosas negativas. Me llevó algo de tiempo, pero es algo de lo que sin duda me he beneficiado en los últimos diez años. Mi carga de trabajo es enorme y trabajo mucho. A veces no procesaba las cosas precisamente porque estaba muy ocupado", aseguró el famoso Luke Evans.

¿Quién es Luke Evans?

Luke Evans

Luke George Evans es un actor y cantante británico que comenzó su carrera en el teatro, actuando en muchas de las producciones de los Teatros del West End de Londres, como Rent, Miss Saigón y Piaf, antes de conseguir su primer papel importante de Hollywood.

Inició su carrera en el cine protagonizando la nueva versión de Furia de titanes (2010), interpretando al Dios Apolo. Después de su debut, Evans fue lanzado en películas de acción y de suspenso como Immortals (2011), The Raven (2012), y The Three Musketeers (2011), en la que interpretó a Aramis.

En 2013, Evans interpretó al antagonista principal Owen Shaw en la exitosa película de Fast & Furious 6, e interpretó a Bardo I el Arquero, en la trilogía de la adaptación de Peter Jackson de J. R. R. Tolkien El hobbit, dio vida al vampiro Drácula en el filme Dracula Untold (2014).

Cabe destacar que sus últimos trabajos fueron darle vida al villano Gastón de La bella y la bestia (2017) y su reaparición en The Fate of the Furious.

