Así insultó Inés Gómez Mont a Galilea Montejo en pleno programa de ‘Ventaneando’

Es bien sabido que Inés Gómez Mont y Galilea Montijo llevan una excelente amistad, incluso Montijo es madrina de bautizo de una de sus hijas; pero allá por el 2009, las conductoras protagonizaron un momento polémico en el que se vio involucrado Pedro Sola.

Inés Gómez Mont insultó a Galilea Montijo

En 2009 Inés Gómez Mont y Galilea Montijo se dijeron de todo.

Todo comenzó cuando Galilea Montijo se refirió a Pedro Sola como “doña Pedro” y, entre otras cosas, dijo que debería dedicarse a tejer chambritas. Tales declaraciones provocaron molestia en Inés Gómez -quien es ese momento era conductora del programa Ventaneando- y decidió defender a su compañero.

Inés aseguró que una de las mayores frustraciones que Galilea tenía en ese momento era el de casarse, ya que “todos le dan anillo y todos la mandan a volar, todos. Quisiera también andar con un hombre adinerado y con poder en Televisa como es Anette Cuburu que está casa con el personaje”.

Agregó que la conductora de Televisa carece de educación, “pero aparte si se atreve a decirte 'Doña Pedro' y que te pongas a tejer chambritas, yo también te quiero recordar que eres doña table, hay que recordártelo”, dijo en el programa de Ventaneando.

¿Qué pasó después con Inés Gómez y Galilea Montijo?

Galilea Montijo e Inés Gómez Mont ahora son mejores amigas.

Los años pasaron tras ese intercambio de insultos, pero, ¿qué ocurrió después de eso? A través de un video que compartió Galilea en su canal de YouTube, las conductoras hablaron sobre el inicio de su amistad y el comentario de la originaria de Guadalajara que ocasionó todo.

“Yo dije: 'Ay Pedrita Sola, sigue tejiendo chambritas' y cuando se me salieron esas palabras, confieso, si hay alguien que me cae bien de ese programa es Pedro Sola. Recuerdo que ese día salí y quería conseguir el teléfono de Pedro y disculparme, no quería herirlo. Alguien me consiguió su teléfono y le pedí disculpas”, contó Galilea Montijo.

Galilea también recordó el comentario que hizo Inés Gómez Mont sobre ella. “Eso desató el comentario de Inés y yo no la conocía, pero es normal que se enoje defendiendo a alguien en el trabajo y así lo entendí”, contó la conductora de Hoy. Luego de esa polémica, las dos presumen su amistad.