Así han cambiado los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel

Una de las parejas que más emocionó a los fans mexicanos durante su amorío fue la de Luis Miguel y Aracely Arámbula, pues en 2005 tuvieron un sonado romance.

Y fue precisamente de este amor del que salieron sus dos hijos con El Sol; Miguel y Daniel, mismos que ha cuidado y que son lo que más quiere la mexicana en el mundo.

Actualmente Aracely Arámbula se encuentra recibiendo críticas positivas de su participación en la nueva versión de La Madrastra, información que trajimos para ti en La Verdad Noticias, sin embargo hoy hemos querido mostrarte cómo han crecido los hijos de la actriz y el cantante Luis Miguel.

Así son los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel

En cuatro años de romance, de 2005 a 2009, Luis Miguel y Aracely Arámbula se convirtieron una de las parejas más perseguidas por los medios de noticias del espectáculo, sin embargo la relación llegó a su fin, pero con dos niños hermosos que son el resultado de este intenso amor.

Miguel, el hijo mayor de la pareja, nació el 1 de enero de 2007 y Daniel el 18 de diciembre de 2008, desde el nacimiento de ambos, la actriz y el cantante decidieron mantener a sus hijos alejados de las cámaras, con la intención de darles una vida común.

Pero tras la separación de sus padres comenzaron a salir algunos rumores que aseguraban que Luis Miguel era un padre ausente y que aunque se ocupaba de sus necesidades enviando dinero a sus hijos, no pasaba tiempo con ellos.

Actualmente los hijos de Aracely Arámbula son unos adolescentes, y Miguel tiene 15 años, mientras que su hermano tiene 13, además de que muchos dicen que el mayor es idéntico a su padre, mientras que el menor se parece más a “La Chule”.

Te puede interesar: Aracely Arámbula o Victoria Ruffo ¿Quién actúa mejor en La Madrastra?

¿Por qué Aracely Arámbula no muestra a sus hijos?

Aracely Arámbula, Miguel y Daniel; sus hijos

La actriz ha dicho en entrevistas que cuando eran niños ella decidió alejarlos de las cámaras para que ellos tengan privacidad y se puedan desarrollar como niños normales, sin embargo ahora ha apuntado que son adolescentes y pueden elegir lo que desean.

Por lo que son ellos los que han decidido mantener un perfil bajo y seguir disfrutando de su adolescencia fuera de las cámaras.

“Yo se los pregunté, quieren que los saque en una revista mañana para que ya la gente sepa que están grandes y sepan quiénes son ustedes? y me dijeron: ‘No mamá, no queremos’... Ya los conoceran en su momento, no quiere decir que no los van a conocer nunca, lo que pasa es que a ellos no les gusta también”. dijo la actriz

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram